Huawei'nin Satış Rekoru Kıran Telefonu Küresele Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Huawei, Çin'deki ürün kataloğunu küresele getirmeye devam ediyor. Aralık ayında Mate X7'yi global olarak piyasaya süren marka, şimdi ise satış rekoru kırmasıyla gündeme gelen Mate 80 Pro'yu dünyada satışa sunacak. Peki söz konusu bu cihazın özellikleri neler, fiyatı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Huawei Mate 80 Pro Küresel Yolunda

Çinli üretici, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Mate 80 Pro modelini 26 Şubat'ta İspanya'da gerçekleştireceği lansmanda tanıtacağını açıkladı. Aynı etkinlikte yeni Watch GT Runner akıllı saat ve MatePad mini tablet de tüketicilerin karşısına çıkacak. Ancak lansmanın yıldızının Mate 80 Pro olması bekleniyor.

Akıllı telefonun global olarak piyasaya sürüldükten sonra Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bunu önümüzdeki haftalarda hep birlikte göreceğiz. Bu arada Samsung'un da 25 Şubat'ta yeni Galaxy S26 serisini tanıtacağını söyleyelim. Şubat ayının dördüncü haftasındaki mobil gündemi iki şirket belirleyecek gibi görünüyor.

Huawei Mate 80 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel

1280 x 2832 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300 Hz

300 Hz Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İkinci nesil Kunlun Glass Ağırlık: 219 gram

219 gram Kalınlık: 7,95 mm

7,95 mm RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB İşlemci: 12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030 Pro

12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030 Pro Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya Kapasitesi: 5.750 mAh

5.750 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 48 MP Makro Telefoto Kamera + 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

50 MP Ana Kamera + 48 MP Makro Telefoto Kamera + 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera Ön Kamera: 40 MP

Huawei Mate 80 Pro, 6,75 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 1280 x 2832 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme sunuyor. Bu panel ikinci nesil Kunlun Glass ile korunuyor. 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama; 12 GB ve 16 GB bellek seçenekleri bulunan akıllı telefonun kalbinde ise RAM seçeneğine göre farklı işlemci yer alıyor. 12 GB için Kirin 9030, 16 GB içinse Kirin 9030 Pro cihaza güç veriyor.

100W hızlı şarjdan beslenen 5.750 mAh'lik bataryadan güç çeken Huawei Mate 80 Pro, ayrıca 80W kablosuz hızlı şarjı da destekliyor. Öte yandan ön tarafında 40 MP özçekim kamerası mevcut. Arka taraftaysa 50 MP ana + 48 MP makro telefoto + 40 MP ultra geniş açılı kameralar mevcut.

Huawei Mate 80 Pro Çin Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 5.999 yuan (870 dolar)

5.999 yuan (870 dolar) 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 6.499 yuan (940 dolar)

6.499 yuan (940 dolar) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 6.999 yuan (1.015 dolar)

6.999 yuan (1.015 dolar) 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 7.999 yuan (1.160 dolar)

Not: Dolar fiyatları resmî değildir. Güncel kur üzerinden hesaplanmıştır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.