Huawei'nin Satış Rekoru Kıran Telefonu Küresele Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip
Huawei'nin Çin'de sattığı amiral gemisi Mate 80 Pro küresele geliyor. Söz konusu model yakında Avrupa'da duyurulacak. İşte Huawei Mate 80 Pro özellikleri.
⚡ Önemli Bilgiler
- Kasım 2025'te Çin'de piyasaya sürülen Huawei Mate 80 Pro, dünya genelinde satışa çıkacak.
- Güçlü akıllı telefon, 26 Şubat'ta İspanya'da tanıtılacak.
- Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.
Huawei, Çin'deki ürün kataloğunu küresele getirmeye devam ediyor. Aralık ayında Mate X7'yi global olarak piyasaya süren marka, şimdi ise satış rekoru kırmasıyla gündeme gelen Mate 80 Pro'yu dünyada satışa sunacak. Peki söz konusu bu cihazın özellikleri neler, fiyatı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Huawei Mate 80 Pro Küresel Yolunda
Çinli üretici, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Mate 80 Pro modelini 26 Şubat'ta İspanya'da gerçekleştireceği lansmanda tanıtacağını açıkladı. Aynı etkinlikte yeni Watch GT Runner akıllı saat ve MatePad mini tablet de tüketicilerin karşısına çıkacak. Ancak lansmanın yıldızının Mate 80 Pro olması bekleniyor.
Find your rhythm. Now is your run🏃🏻 #HUAWEILaunch pic.twitter.com/W7oYqyWRmj— Huawei Mobile SA (@HuaweiZA) February 12, 2026
Akıllı telefonun global olarak piyasaya sürüldükten sonra Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bunu önümüzdeki haftalarda hep birlikte göreceğiz. Bu arada Samsung'un da 25 Şubat'ta yeni Galaxy S26 serisini tanıtacağını söyleyelim. Şubat ayının dördüncü haftasındaki mobil gündemi iki şirket belirleyecek gibi görünüyor.
Huawei Mate 80 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,75 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300 Hz
- Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass
- Ağırlık: 219 gram
- Kalınlık: 7,95 mm
- RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB
- İşlemci: 12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030 Pro
- Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 5.750 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 100W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 80W
- Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 48 MP Makro Telefoto Kamera + 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera
- Ön Kamera: 40 MP
Huawei Mate 80 Pro, 6,75 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 1280 x 2832 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme sunuyor. Bu panel ikinci nesil Kunlun Glass ile korunuyor. 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama; 12 GB ve 16 GB bellek seçenekleri bulunan akıllı telefonun kalbinde ise RAM seçeneğine göre farklı işlemci yer alıyor. 12 GB için Kirin 9030, 16 GB içinse Kirin 9030 Pro cihaza güç veriyor.
100W hızlı şarjdan beslenen 5.750 mAh'lik bataryadan güç çeken Huawei Mate 80 Pro, ayrıca 80W kablosuz hızlı şarjı da destekliyor. Öte yandan ön tarafında 40 MP özçekim kamerası mevcut. Arka taraftaysa 50 MP ana + 48 MP makro telefoto + 40 MP ultra geniş açılı kameralar mevcut.
Huawei Mate 80 Pro Çin Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 5.999 yuan (870 dolar)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 6.499 yuan (940 dolar)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 6.999 yuan (1.015 dolar)
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 7.999 yuan (1.160 dolar)
Not: Dolar fiyatları resmî değildir. Güncel kur üzerinden hesaplanmıştır.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.