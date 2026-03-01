Huawei Mate 80 Serisi Satış Rekoru Kırdı! Xiaomi Zirveyi Kaybetti

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Özellikle amiral gemisi modellerdeki liderlik yarışı giderek kızışıyor. Son olarak Çin için açıklanan satış verilerine göre Huawei’nin geçen yıl piyasaya sürdüğü mobil cihazlar, rakiplerini resmen ezdi geçti. İşte ayrıntılar!

Huawei Mate 80 Serisi Liderliği Ele Aldı

Paylaşılan verilere göre dört modelden oluşan Huawei Mate 80 serisi Kasım 2025’te piyasaya sürülmesinden bu yana 3 milyon 779 bin satış rakamını aşarak en büyük rakibi Xiaomi 17 serisini geride bıraktı. Dört telefondan oluşan Xiaomi 17 serisi ise toplamda 3 milyon 778 bin adet satabildi. Sadece küçük bir farkla zirveye adını yazdıran Mate 80 serisi, aynı zamanda seleflerine kıyasla da çok daha güçlü bir performans sergiledi.

Huawei Mate 80 serisinin bu dikkat çekici başarısının arkasında birçok sebep bulunuyor. Kullanıcılara sunduğu fiyat-performans dengesi, güçlü işlemci ve yüksek performans, markanın bilinirliği ile gelişmiş, yüksek çözünürlüklü kameralar öne çıkan nedenler arasında yer alıyor.

Huawei Mate 80 Serisi Özellikleri

Seri Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Ultimate modellerinden oluşuyor. Bunların başlangıç fiyatları sırasıyla 670 dolar, 860 dolar, bin 160 dolar ve bin 737 dolar. İşlemcileri ise değişiyor. Mate 80 Kirin 9020, Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Ultimate Kirin 9030 Pro'dan güç alıyor. Mate 80 Pro'nun 12 GB RAM'li versiyonunda Kirin 9030, 16 GB RAM'li versiyonunda Kirin 9030 Pro bulunuyor.

Ekran boyutları ise Mate 80 ve Mate 80 Pro için 6,75 inç; Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Ultimate için 6,9 inç. İki grubun batarya kapasiteleri ise sırasıyla 5.750 mAh ve 6.000 mAh şeklinde. Kablolu şarj hızına baktığımızda ise Mate 80'de 66W. Bu hız diğer modellerde 100W. Kablosuz şarj ise Mate 80'de 50W iken diğer cihazlarda 80W.

Huawei Mate 80 modelinde 50 MP + 12 MP + 40 MP, Mate 80 Pro'da 50 MP + 48 MP + 40 MP kameralar mevcut. Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Ultimate ise 50 MP + 40 MP + 50 MP + 50 MP kameralara sahip. Ön kamera tarafında Mate 80 Pro 40 MP, ailenin diğer üyeleri 13 MP özçekim kamerasıyla geliyor.

Özellik Mate 80 Mate 80 Pro Mate 80 Pro Max Mate 80 RS Ultimate İşlemci Kirin 9020 Kirin 9030 / 9030 Pro Kirin 9030 Pro Kirin 9030 Pro Ekran Boyutu 6,75 inç 6,75 inç 6,9 inç 6,9 inç Ekran Çözünürlüğü 1280 x 2832 piksel 1280 x 2832 piksel 1320 x 2848 piksel 1320 x 2848 piksel RAM 12 / 16 GB 12 / 16 GB 16 GB 20 GB Depolama 256 / 512 GB 256 / 512 / 1 TB 512 / 1 TB 512 / 1 TB Batarya Kapasitesi 5.750 mAh 5.750 mAh 6.000 mAh 6.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj 66W 100W 100W 100W Kablosuz Hızlı Şarj 50W 80W 80W 80W Arka Kameralar 50 MP + 12 MP + 40 MP 50 MP + 48 MP + 40 MP 50 MP + 40 MP + 50 MP + 50 MP 50 MP + 40 MP + 50 MP + 50 MP Ön Kamera 13 MP 40 MP 13 MP 13 MP

