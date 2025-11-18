Huawei'den Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! Görseller Paylaşıldı

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X7'nin görüntüleri paylaşıldı. Çok şık bir tasarıma sahip olan katlanabilir telefonun renk seçenekleri de belli oldu. Görüntülere göre yeni katlanabilir telefon çok ince bir gövdeye sahip olacak. Peki, merakla beklenen Mate X7'de hangi donanım tercih edilecek?

Huawei Mate X7'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Huawei Mate X7'nin arka yüzeyinde etkileyici tasarıma sahip bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED Flaş yer alacak. Mate X7, bir önceki model olan Huawei Mate X6'dan daha ince görünüyor.

Mate X7'nin arka yüzeyinde ayrıca Huawei logosu da bulunacak. Paylaşılan görüntülere göre yeni katlanabilir telefon beyaz, bordo, mor ve açık mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak. Mate X7'nin ön yüzeyinde ikinci nesil Kunlun Glass ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Huawei Mate X7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Mate X7 gücünü Kirin 9030 işlemcisinden alacak. Huawei Mate X6'da bir adet 2.5 GHz, üç adet 2.15 GHz ve dört adet 1.53GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Kirin 9020 işlemcisi tercih edilmişti. Telefonun 20 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri sunacağı iddia edildi.

Huawei marka yeni katlanabilir telefonda IP58 + IP59 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, katlanabilir telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Mate X7'nin yan tarafında parmak izi sensörü de yer alacak. Peki, Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu ne zaman çıkacak?

Huawei Mate X7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Mate X7, 25 Kasım 2025 tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte Huawei Mate 80 serisi de duyurulacak. Bununla beraber yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Çok güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Huawei Mate X6 ve Mate 70, 2024 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.