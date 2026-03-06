Huawei'den MacBook Neo Rakibi Laptop Geliyor: 24 GB RAM'i Var!

Bilgisayar üreticileri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce Apple, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo modelini tanıtarak teknoloji dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise gözler Huawei cephesine çevrildi. Ortaya çıkan yeni iddialara göre Çinli teknoloji devinden MacBook Neo’ya rakip geliyor.

Huawei'den MacBook Neo Rakibi Uygun Fiyatlı Laptop Geliyor

Teknoloji dünyasının önde gelen sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Huawei'nin uzun bir süredir MateBook Neo isimli yeni bir laptop üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik bilgisayarın bazı özelliklerini de paylaştı. MacBook Neo'da 8 GB RAM bulunuyorken, Huawei'nin cihazında 24 GB RAM yer alacağı söyleniyor. Depolama alanı ise 1 TB olacak.

HarmonyOS işletim sistemiyle çalışacak bilgisayar, uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak. Sızıntı kaynağının paylaştığı bilgiler şimdilik bunlardan ibaret. Bu bağlamda fiyatı da şu an için belirsiz. Fakat görünen o ki önümüzdeki aylarda rekabet daha da kızışacak. Peki Huawei'nin rakip olarak gördüğü Apple'ın uygun fiyatlı bilgisayarı tüketicilere neler sunuyor?

MacBook Neo Özellikleri Neler?

RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB (SSD)

256 GB / 512 GB (SSD) İşlemci: A18 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine)

A18 Pro (6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine) Ekran Büyüklüğü: 13 inç

13 inç Ekran Çözünürlüğü: 1506 x 2408 piksel çözünürlük

1506 x 2408 piksel çözünürlük Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Piskel Yoğunluğu: 219 PPI

219 PPI Parlaklık: 500 nit

500 nit Pil Ömrü: 16 saate kadar video izleme, 11 saate kadar kablosuz internet

16 saate kadar video izleme, 11 saate kadar kablosuz internet Bağlantı Noktaları: Bir adet USB 3, bir adet USB 2, 3,5 mm jak

Bir adet USB 3, bir adet USB 2, 3,5 mm jak Kamera: 1080p FaceTime HD kamera

1080p FaceTime HD kamera Ses: Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi, ikili mikrofon dizilimi

Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi, ikili mikrofon dizilimi Touch ID Desteği: Var

Var Yükseklik: 1,27 cm

1,27 cm Genişlik: 29,75 cm

29,75 cm Derinlik: 20,64 cm

20,64 cm Ağırlık: 1,23 kg

Apple'ın iPhone 16 Pro serisinde kullandığı A18 Pro işlemciden güç alan MacBook Neo, 13 inç büyüklüğünde IPS ekrana sahip. 1506 x 2408 piksel çözünürlük sunan bu panel, 500 nit parlaklık sunuyor. 8 GB RAM ile gelen cihazın depolama alanı seçenekleriyse 256 GB / 512 GB şeklinde.

Bataryası sayesinde 16 saate kadar video izlemeyi mümkün kılan model, 1080p ön kameraya yer veriyor. Ayrıca Touch ID desteği de mevcutken, boyutları 29,27 cm, 20,64 cm ve 1,27 cm (genişlik, derinlik, yükseklik) şeklinde. Ağırlığıysa 1,23 kg.

MacBook Neo Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB depolama: 37 bin 999 TL

37 bin 999 TL 8 GB RAM + 512 GB depolama: 42 bin 999 TL

Bütçe dostu olarak tanıtılan MacBook Neo, 37 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla geliyor. Bu fiyat 8 GB RAM + 256 GB seçeneği için. 512 GB'lı opsiyon ise 42 bin 999 TL etikete sahip.

Editörün Yorumu

Huawei, uygun fiyatlı bir bilgisayar satışa çıkarırsa pazarda dikkat çekeceğinden kesinlikle eminim. MacBook Neo, her ne kadar öğrencilere yönelik olarak tanıtılmış olsa da fiyatı nedeniyle ülkemizde pek de öyle değil. Huawei bu noktada öne çıkmayı başarırsa ciddi satış rakamlarına ulaşabileceğini düşünüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.