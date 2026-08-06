Huawei'den 10.400 mAh Bataryalı Tablet! 144Hz OLED Ekrana Sahip

Huawei yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte MatePad Pro 2026'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda çok güçlü bir Kirin işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Huawei MatePad Pro 2026'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12 inç

12 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1952 x 3036 piksel

1952 x 3036 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1.600 nit

1.600 nit İşlemci: Kirin T93

Kirin T93 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya: 10.400 mAh

10.400 mAh Hızlı Şarj: 66W

66W İşletim Sistemi: HarmonyOS 6.1

HarmonyOS 6.1 Ağırlık: 439 gram

439 gram Kalınlık: 4,7 mm

Huawei MatePad Pro 2026'nın Ekran Özellikleri Neler?

12 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, OLED ekran üzerinde 1952 x 3036 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1.600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. Bu sayede tablet dışarıda rahatça kullanılabilecek.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Huawei MatePad Air'de 12 inç ekran boyutu, 1840 x 2800 piksel çözünürlük, OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

Huawei MatePad Pro 2026'nın İşlemcisi Nasıl?

Huawei'in yeni tableti gücünü Kirin T93 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdeğe sahip bu güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip Genshin Impact ve son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile dahil olmak üzere mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Bu arada Huawei MatePad Air'de Kirin T93C işlemcisi tercih edilmişti.

Huawei MatePad Pro 2026'nın Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Huawei MatePad Air'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Huawei MatePad Pro 2026'nın Bataryası KAç mAh?

HarmonyOS 6.1 işletim sistemi ile birlikte gelen MatePad Pro 2026'da 10.400 mAh bataraya kapasitesi mevcut. Yalnızca 4,7 mm kalınlığında ve 439 gram ağırlığında olan tablet 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada MatePad Air'de 10.100 mAh batarya kaapsitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Huawei MatePad Pro 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Huawei MatePad Pro Max ve MatePad Pro 12,2 inç dahil olmak üzere Huawei'in pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei MatePad Pro 2026'nın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Huawei MatePad Pro 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

Huawei MatePad Pro 2026'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 5 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 42 bin 392 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 52 bin TL civarında olabilir. Huawei MatePad Pro 2026'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Huawei MatePad Pro 2026'nın batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin ve hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Yüksek yenileme hızı ise akıcı erkan deneyimi sağlıyor. Özellikle 60Hz yenileme hızından 120Hz veya daha yüksek yenileme hızına sahip cihaza geçildiğinde aradaki fark belirgin şekidle hissediliyor.