Huawei P50 Pro En İyi Ekranlı Telefon Oldu: Samsung S21'i Geçti

Huawei P50 Pro en iyi ekrana sahip akıllı telefon unvanının yeni ismi oldu. Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra'yı geçerek DxOMark'ın akıllı telefon ekran sıralamasına liderlik ediyor. Peki ya Huawei P50 Pro ekran özellikleri neler?

Huawei P50 Pro, DxOMark tarafından akıllı telefon ekran sıralamasında liderliği aldı. Piyasaya yeni sürülen akıllı telefon, Samsung Galaxy S21 Ultra'yı iki puan geride bıraktı. Samsung, akıllı telefon ekranı sıralamasında uzun süredir en üst sırada yer alıyor ve şu anda ilk 10 küresel sıralamada üç akıllı telefona sahip.

DxOMark, Huawei P50 Pro'nun incelemesinde mükemmel bir puan aldığını belirtiyor. Huawei P50 Pro, 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç full HD+ OLED kavisli ekrana yer veriyor.

En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefon Huawei P50 Pro

DxOMark tarafından yapılan son incelemeye göre Huawei P50 Pro, akıllı telefon ekranı incelemelerinde 93 puanla en üst sırayı aldı. Temmuz ayında piyasaya sürülen Huawei akıllı telefon, akıllı telefon ekranı incelemelerinde 91 puan alan Samsung Galaxy S21 Ultra'nın (Exynos SoC varyantı) liderliğini ele geçirdi.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon varyantı) 90 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Huawei P50 Pro'nun, yendiği akıllı telefona kıyasla, fiyat konusunda çok daha ekonomik olduğunu belirtmekte de fayda var.

Huawei P50 Pro'daki ekran; 120 Hz'e kadar yenileme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 450 ppi piksel yoğunluğu ve P3 genişliğine sahip 6,6 inç full HD+ (1,228x2,700 piksel) OLED kavisli ekrandır. Ekran özellikleri kağıt üzerinde etkileyici görünüyor ve benchmark testlerinde de iyi performans gösterdi.

DxOMark ayrıca Huawei P50 Pro'nun ekranının neredeyse titreşimsiz olduğundan bahsediyor. Web sitesi, ekranın parlaklığının HDR10 video izlemek için uygun olduğunu ancak koyu tonların ayrıntıdan yoksun olduğunu söylüyor. DxOMark'ın bahsettiği diğer artılar: düşük ışıkta okunabilirliğin kolay olması, dokunma ve pürüzsüzlük.

Bununla birlikte varsayılan parlaklığın dış mekan koşullarında okunabilirlik için çok düşük olduğunu belirtti. Benchmark sitesi tarafından belirtilen bir başka sorun da bazı oyunların yükleme ekranında kare düşüşlerinin fark edilebilir durumda olması. Huawei P50 Pro kamera detayları için bu haberimize gidebilirsiniz.