Kamerasına Yan Bakılmayacak! OPPO'nun Yeni Telefonu Ortaya Çıktı

OPPO, geçtiğimiz yıl tanıttığı Find X9 serisinin devam modelleri için çalışmalarına başladı. Telefonlarla ilgili bugüne kadar çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum son sızıntılarla değişti. Zira Find X10 Pro Max modelinin kamera özellikleri kısa süre önce ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X10 Pro Max Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station, OPPO Find X10 Pro Max modelinin kamera özelliklerini paylaştı. Buna göre akıllı telefonda 200 megapiksel ana, 200 megapiksel telefoto ve 200 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut olacak.

Söylentilere göre, cihazın ana ve telefoto kameraları 1/1.3 inç boyutunda sensörlere sahip olacak. Ultra geniş açılı kameranın ise biraz daha küçük, yani 1/1.5 inç boyutlarında bir sensörle gelmesi bekleniyor.

Büyük sensörlerin küçük sensörlere kıyasla daha fazla ışık toplayabildiğini söyleyebiliriz. Bu da özellikle gece veya loş ışıklı ortamlarda çekilen fotoğrafların daha aydınlık ve net olmasını sağlıyor. Tabii burada tek belirleyici faktör sadece kamera çözünürlüğü veya sensör boyutu değil. Yazılım optimizasyonu gibi unsurlar da kamera performansında önemli bir rol oynuyor.

OPPO’nun Find X10 Pro Max’in kamerası için bir alternatif üzerinde daha çalıştığı iddia edildi. Kaynaklara göre şirket 200 megapiksel ana, 200 megapiksel telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera kurulumunu test ediyor. Yani, telefon için iki ihtimal söz konusu. İlki, üç adet 200 megapiksel kameraya sahip versiyon ve ikincisi ise 50 megapiksel ultra geniş açılı kameraya sahip alternatif versiyon.

Burada bir karşılaştırma yaparsak, Find X9 Pro’da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörü kullanılmıştı. Yani Find X10 Pro Max, her iki ihtimalde de geçen yılki Pro versiyonundan daha gelişmiş bir kamera deneyimi sunacak.

OPPO Find X10 Pro Max İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek’in Dimensity 9600 işlemcisi mevcut olacak. Henüz resmi olarak tanıtılmayan yonga setiyle ilgili teknik detaylar şu an sınırlı olsa da TSMC’nin N2P fabrikasyon süreciyle üretileceği biliniyor. Bu da işlemcinin 2 nm mimariye sahip olacağı anlamına geliyor.

Bunu biraz daha açarsak N2P süreci, N2’ye kıyasla yaklaşık yüzde 5 daha yüksek performans sunacak. Bunun yanı sıra güç tüketimi ve verimlilik konularında da daha optimize olacak. Kısacası N2P, TSMC’nin 2 nm sınıfı üretim sürecinin performansı artırılmış ve optimize edilmiş bir versiyonu olarak değerlendirilebilir.

Donanımın oyun performansıyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı. Ancak selefi Dimensity 9500 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Örneğin, bu işlemciden güç alan Find X9 Pro yapılan testlerde PUBG Mobile’da 120 FPS performans elde edilebiliyor. Bu nedenle yeni yonga setinde daha da gelişmiş bir oyun deneyimini bekleyebiliriz.

OPPO Find X10 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 serisi geçen yılın ekim ayında kullanıcılara sunuldu. Benzer şekilde Find X8 ailesi de 2024’ün ekim ayında tanıtılmıştı. Şirketin Find X serilerinde ekim ayına sadık kaldığını göz önüne alırsak, yaklaşan Find X10 Pro Max modelinin de bu yılın ekim ayında vitrine çıkması oldukça olası görünüyor.

OPPO Find X10 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO, ülkemizde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, Find X9 ailesinin Pro versiyonunu Türkiye’de satışa sunmuştu. Şu an için resmi açıklama olmasa da Find X10 Pro Max’in de Türkiye pazarına gelme ihtimali söz konusu.

OPPO Find X9 Pro 1.295 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Cihazın ülkemizdeki fiyatı 84.999 TL seviyesinde. Find X10 Pro Max’in daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde, Türkiye’de 90.000 – 100.000 TL bandında bir fiyatla satışa çıkması muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Akıllı telefonda kamera performansı benim için oldukça kritik. Bu nedenle Find X10 Pro Max'in üç adet 200 megapiksellik kamerayla geleceği iddiası açıkcası beni heyecanlandırdı. Diğer özelliklerini şu an için bilmesek de amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacağını düşünüyorum.