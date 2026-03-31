OnePlus'tan Dev Bataryalı Yeni Telefon Geliyor! Bütçe Dostu Olacak

Orta segment telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. OnePlus Nord CE 6 Lite'ın tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

OnePlus Nord CE 6 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord CE 6 Lite, 2026 yılının mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Nord CE 5, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord CE 6 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor fakat Nord CE 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nord CE 6 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük. Planlarda değişiklik olursa yeni telefon, Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir. Konuya dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord Ce 6 Lite'ın 244 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kurla 10 bin 852 TL'ye denk geliyor. Bu telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 22 bin TL olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı kamera

50 MP ana kamera + yardımcı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Parmak İzi Sensörü: Var.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimesnity 6300 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 6300 işlemcisini orta segment telefonlarda sık sık görüyoruz. Örneğin bu işlemci vivo V50 Lite 5G, OPPO A6 5G, Redmi 15C 5G ve Samsung Galaxy A07 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda yer alıyor. Bu işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Nord CE 5'te ise Dimensity 8350 Apex işlemcisi mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nord CE 6 Lite, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde telefon akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Nord CE 5'te ise 6,77 inç ekran boyutui, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1430 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni modelin de parlaklık değeri 1400 nit civarı olabilir.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Cihaz 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Nord CE 5'te ise 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Nord CE 6 Lite'ın orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun hem günlük kullanım hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Yüksek batarya kapasitesi ise telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu bence çok önemli bir avantaj.

OnePlus'ın yeni telefonu ayrıca yüksek yenileme hızı sunacak. Bu, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon geçtiğimde aradaki farkı çok belirgin bir şekilde hissetmiştim.