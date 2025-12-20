2026'nın En Çok Beklenen Telefonu Bataryasıyla Konuşulacak!

Çinli teknoloji devi Huawei, yakında yeni Pura 90 serisiyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Haziran ayında tanıttığı Pura 80 serisiyle dikkatleri üzerine çeken şirket, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni Pura 90 serisiyle de yine adından söz ettirecek gibi görünüyor. Şimdi ise seriye dair heyecanı artıracak yeni bir iddia ortaya atıldı. Öyle ki Huawei Pura 90 serisinin batarya kapasitesi netleşti. İşte ayrıntılar...

İddia Edilen Huawei Pura 90 Serisi Batarya Kapasitesi

Nisan 2026'da tanıtılması beklenen Pura 90 serisi kullanıcılarına uzun pil ömrü sunmaya hazırlanıyor. İddialara göre Pura 90 modeli 6.000 mAh, Pura 90 Pro ise 6.500 mAh kapasiteli bataryadan güç çekecek. Bu yıl piyasaya sürülen Pura 80 5.600 mAh, Pura 80 Pro ise 5.700 mAh bataryaya sahipti. Buna göre önceki nesil Pura modellerinden daha uzun pil ömrü sunmaları bekleniyor.

Beklenen Huawei Pura 90 Serisi Özellikleri

Mevcut bilgilere göre Pura 90 modeli 6,6 inç, Pura 90 Pro ise 6,9 inç ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Her iki cihazda da 120 Hz yenileme hızını destekleyen LTPO ekran teknolojisi kullanılacak. Ayrıca telefonlar 5 nm fabrikasyon sürecinden geçen Kirin işlemciden güç alacak ve HarmonyOS işletim sistemi üzerinde çalışacak. 5G ve Wi-Fi 6 desteği de beklenen Pura 90 serisi özellikleri arasında.

Özellik Pura 90 Pura 90 Pro Ekran 6,6 inç LTPO OLED, 120 Hz 6,9 inç LTPO OLED, 120 Hz Batarya 6 000 mAh 6 500 mAh İşlemci Kirin (5 nm) Kirin (5 nm) Yazılım HarmonyOS HarmonyOS Bağlantı 5G, Wi-Fi 6 5G, Wi-Fi 6 Kalınlık 7,9 mm 6,9 mm

