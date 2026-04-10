OPPO'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! Çift 200 MP Kamera ve Dahası

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Find X9 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X9 Ultra'nın yeni görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı. Çok şık bir görünüme sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca 16 GB RAM seçeneğine de sahip olacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görsellere göre Find X9 Ultra'nın tasarımı Find X8 Ultra'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde dört adet kamera yer alacak. Cihazın sol üst köşesinde ise bir adet LED flaş bulunacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görselde telefonun turuncu rengi bulunuyor. Diğer renk seçenekleri henüz belli değil.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 7.050 mAh

Kablolu Hızlı Şarj: 100W

Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X9 Ultra'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. Nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Yani nm değeri ne kadar küçükse işlemci o kadar iyidir. 3 nm işlemci, 6 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla daha az ısınma, daha uzun pil ömrü ve daha yüksek performans sunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Find X8 Ultra'da ise 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemcinin de çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Find X9 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Find X8 Ultra'da ise 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2.500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Find X8 Ultra'nın parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.500 nit veya üzeri bir parlaklığa sahip olabilir. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Find X9 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Yeni amiral gemisinin yüksek çözünürlüklü periskop telefoto kamerası, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyacak. Ultra geniş açılı kamera ise manzara ve mimari çekimlerde geniş alanları yüksek çözünürlükte tek kareye sığdırabilecek.

Serinin bir önceki modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9 Ultra, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Find X8 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro şu anda 89 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'dah daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9 Ultra'nın tasarımını çok beğendim. Bence turuncu renk seçeneği çok şık görünüyor. Bu arada tasarımın yanı sıra telefonun özellikleri de dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Benim için işlemcinin yanı sıra yenileme hızı da oldukça önemli çünkü yüksek yenileme hızı çok akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Ayrıca dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edileceğini belirteyim.