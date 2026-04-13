Huawei'nin Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu Yolda! Tasarımı Belli Oldu

Huawei, geniş ekranlı katlanabilir telefonu Pura X Max için geri sayıma geçti. Çinli marka bu kapsamda kısa bir süre önce yeni modelinin tasarımını da doğruladı. Peki Huawei Pura X Max nasıl görünecek? İşte merak edilemn detaylar!

Huawei Pura X Max Tasarımı Nasıl Olacak?

Huawei tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda Pura X Max modelinin Apple ve Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı geniş ekranlı katlanabilir telefon tasarımına sahip olacağını görebiliyoruz.

Bununla birlikte arkada yatay ve çıkıntılı bir kamera tasarımın yer alacağını söyleyebiliriz. Bu kurulumda üç adet kameraya yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca diğer tarafta ekranı boydan boya kaplayan bir kapak ekranı bizleri karşılıyor. Selfie kamerasının ise orta üst kısma yerleştirildiğini belirtelim.

Cihazın iç ekranına dair henüz resmi bir görsel henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş raporlara göre modelde ince çerçevelere sahip bir ana ekranın yer alması bekleniyor. İkinci selfie kamerasının ise sağ üst köşede konumlandırılacağını söyleyebiliriz.

Çinli marka yeni katlanabilir telefonu için üç farklı renk seçeneği sunacak. Kullanıcılar bu kapsamda mavi, turuncu ve beyaz renk seçenekleri arasından tercih yapabilecek diyebiliriz.

Huawei Pura X Max Ekran Boyutları Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Huawei Pura X Max modelinde 5.5 inç boyutlarında bir kapak ekranı yer alacak. Katlanabilir telefonun iç ekranı ise 7.69 inç büyüklüğünde olacak.

Burada Samsung’un temmuzda tanıtması beklenen Galaxy Z Wide Fold modelinin sızdırılan ekran boyutları üzerinden de bir karşılaştırma yapabiliriz. Bu kapsamda şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar katlanabilir telefon 5,4 inçlik bir dış ekran ve 7,6 inçlik bir ana ekranla geleceği yönünde. Yani iki cihaz ufak farklılıklar dışında aynı boyutlarla karşımıza çıkacak.

Huawei Pura X Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei'nin yaptığı açıklamaya göre Pura X Max modeli 20 Nisan'da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Etkinlikle birlikte katlanabilir telefonun tüm özelliklerini ve fiyatını net bir şekilde öğrenebileceğiz.

Huawei ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Hatta Çinli marka bu kapsamda ülkemizde Mate X7 gibi katlanabilir telefonlarını satıyor. Bu nedenle henüz kesin olmasa da Pura X Max modelinin de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkma ihtimali bulunuyor.

Huawei Pura X Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei an itibariyle Çin'de Huawei Pura X Max için ön rezervasyonları başlattı. Ancak halen katlanabilir telefonun fiyatıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Fakat burada selefi Pura X'in 7,499 yuanlık bir başlangıç fiyat etiketine sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Pura X Max'in ise 8.000 yuanlık (52.377 TL) bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 106 bin TL seviyelerine denk geliyor.

Editörün Notu

Halihazırda Galaxy Z Fold 5 kullanan birisi olacak Huawei Pura X Max modelinin beni heyecanlandırdığını söyleyebilirim. Ancak burada kafamdaki tek soru işareti kısa ama geniş ekran yapısı diyebilirim. Eğer bu tür ekran boyutları sizin için uygunsa Huawei Pura X Max'in başarılı bir alternatif olacağını düşünüyorum.