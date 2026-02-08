Huawei'nin Yatay Katlanabilir Telefonu Rekor Kırdı! İkincisi Yolda

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamaya başladığı yaptırımlardan sonra önemli kayıplar yaşamış olsa da bu günleri neredeyse geride bıraktı. Artık oldukça güçlü bir durumda. Her sene piyasaya sürdüğü modellerle rekorlar kıran şirket, şimdi yeni bir başarıya daha imza attı. Öyle ki Huawei Pura X için yeni bir kilometre taşına ulaşıldı.

Huawei Pura X, 1 Milyondan Fazla Sattı

Çin'den gelen bilgilere Huawei Pura X, 1 milyon barajını aştı. Açıldığında daha geniş olmasıyla dikkat çeken model, Mart 2025'te 1000 dolarlık fiyat etiketiyle duyurulmuştu. Yani aradan yaklaşık bir yıl geçti. Tabii üretici de bu ilgiye karşı kayıtsız kalmak istemiyor. Zira 1 milyon barajını geçen ilk model daha ilk günden 100 binden fazla satmıştı. Bu bağlamda Huawei'nin Pura X2 üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Beklenen Huawei Pura X2 Özellikleri

Daha önceki söylentilere göre Huawei Pura X2, 7,5 inç katlanabilir iç ekrana yer verecek. Bu ekran açıkken 16:10 en-boy oranına sahip olacak. Kirin 9030 işlemciden güç alacak cihaz, 12 GB / 16 GB / 20 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleriyle satışa çıkacak. Öte yandan 200 MP ana kamera ve HarmonyOS 6.1 işletim sistemi de beklenen Huawei Pura X2 özellikleri arasında.

Huawei Pura X2'nin önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

