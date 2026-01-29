20 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Ortaya Çıktı! 200 MP Kamerası Var
Huawei Pura X2'nin özellikleri ortaya çıktı. Peki, 20 GB RAM'e sahip katlanabilir telefonda hangi donanım bulunacak? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei Pura X2, 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak.
- Katlanabilir telefon 12 GB, 16 GB ve 20 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak.
- Pura X2'nin ekranı 7,5 inç büyüklüğünde olacak.
Katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Huawei Pura X2 isimli katlanabilir telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonda Huawei tarafından geliştirilen Kirin işlemci bulunacak. Telefonda ayrıca 20 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.
Huawei Pura X2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 7,5 inç
- Ana Kamera: 200 MP
- RAM: 12 GB / 16 GB / 20 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- İşlemci: Kirin 9020, 9030 veya 9030 Pro
- Yazılım: HarmonyOS 6.1
Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Pura X2'nin ekranı 7,5 inç büyüklüğünde olacak. Telefon 16:10 en boy oranı ile bilrikte gelecek. Huawei Pura X'te 6,3 inç ekran büyüklüğü, 1320 x 2120 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yneileme hızı ve yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.
Akıllı telefon 12 GB, 16 GB ve 20 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Serinin bir önceki modelinde 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.
HarmonyOS 6.1 ile birlikte gelecek Pura X2'de Kirin 9020, 9030 veya 9030 Pro işlemcisi yer alacak. Huawei Pura X'te bir adet 2.5 GHz, üç adet 2.15 GHz ve dört adet 1.53GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Kirin 9020 işlemcisi bulunuyor. Yeni telefon ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak.
10.001 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekranı Var
Realme P4 Power 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, 12 GB RAM'e sahip Android telefon neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı!
Huawei Pura X2 Ne Zaman Tanıtılacak?
En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Huawei Pura X2'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Huawei Pura X, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.