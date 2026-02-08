20 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Huawei, Pura X2 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ortaya çıkan Huawei Pura X2'nin bu kez işlemcisi sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonda çok güçlü bir Kirin işlemci ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca 20 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Huawei Pura X2'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Huawei Pura X2'nin gücünü Kirin 9030 işlemcisinden alacağı iddia edildi. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.75 GHz, dört adet 2.27 GHz ve dört adet 1.72 GHz olmak üzere toplamda dokuz adet çekirdek içeriyor. Çok çekirdekli yapı sayesinde hem yüksek performans hem de enerji verimliliği elde ediliyor.

Huawei Pura X2'de ayrıca Maleoon 935 GPU bulunacak. Yüksek performans sunan işlemci sayesinde Pura X2'de en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Huawei Pura X'te ise bir adet 2.5 GHz, üç adet 2.15 GHz ve dört adet 1.53 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Kirin 9020 işlemcisi tercih edilmişti.

Huawei Pura X2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 7,5 inç

7,5 inç Ana Kamera: 200 MP

200 MP RAM: 12 GB / 16 GB / 20 GB

12 GB / 16 GB / 20 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşlemci: Kirin 9030

Kirin 9030 Yazılım: HarmonyOS 6.1

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Pura X2, 12 GB, 16 GB ve 20 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. HarmonyOS 6.1 ile birlikte gelecek katlanabilir telefonun ekranı 7,5 inç büyüklüğünde olacak. Pura X'te ise 6,3 inç ekran büyüklüğü, 1320 x 2120 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Yeni telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Huawei Pura X'te 50 megapiksel çözünürlüğünde anak amera, 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Huawei Pura X2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Pura X2'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Huawei Pura X, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.