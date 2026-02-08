TECNO Pova Curve 2 5G'nin Bataryası Ortaya Çıktı! Şarjı Zor Bitecek

TECNO Pova Curve 2 5G'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan TECNO Pova Curve 2 5G'nin batarya kapasitesi belli oldu. Paylşaılan bilgilere göre akıllı telefon, dev batarya ile birlikte gelecek. Pova Curve 2 5G, yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

TECNO Pova Curve 5G'nin batarya kapasitesi, kalınlığı ve ağırlığı hakkında ipucu veren bir görsel paylaşıldı. Görsele göre akıllı telefon en az 8000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı teleofnun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Görselde ayrıca "7,xx mm" ve "1xx g" bilgilerine de yer verildi. Buna göre akıllı telefon 8 mm'den daha ince ve 200 gramdan daha hafif olacak. Ayrıca telefonun yer aldığı bir görsel de paylaşıldı. Buna göre telefonun arka yüzeyinde üçgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak.

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknoloijisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2364 piksel

1080 x 2364 piksel İşletim Sistemi: Android 16

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre TECNO Pova Curve 2 5G'nin ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan TECNO Pova Curve 5G'de 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2436 piksel çözünürlük, AMOLED ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak Pova Curve 2 5G'de Dimensity 7100 işlemcisi yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Pova Curve 5G'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 7300 Ultimate işlemcisi mevcut.

TECNO Pova Curve 2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, gümüş ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak TECNO Pova Curve 2 5G'nin 13 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. TECNO Pova Curve 5G Türkiye'de satışa sunulmamıştı. Dolayısıyla Pova Curve 2 5G'nin de Türkiye'de satılması beklenmiyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.