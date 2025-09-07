Huawei'den Bütçe Dostu Katlanabilir Telefon Geliyor: Tabletten Farkı Yok!

Katlanabilir telefon pazarını yeniden hareketlendirmeye hazırlanan Huawei, heyecan verici bir iddiayla gündeme geldi. Şirketin yeni bir katlanabilir telefon modelini piyasaya sürmek için çalışmalar başladığı söyleniyor. İddialara göre yeni model, bu yılın satış rekorları kıran Pura X'in daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Detaylar haberde.

Huawei Pura X Uygun Fiyatlı Versiyonu Geliyor

Geçtiğimiz mart ayında tanıtılan Huawei Pura X, 16:10 en-boy oranıyla kullanıcılara epey geniş bir ekran deneyimi sunması sayesinde dikkat çekmişti. Anavatanı Çin'de satış rekorlarına imza atan telefon şimdiden 700 binden fazla kullanıcıya ulaşmış durumda.

Gelen son haberlere göre Huawei, Pura X'in yakaladığı bu başarının ardından yine dikey olarak katlanabilen yeni bir model için kolları sıvadı. Yeni cihazın Pura X'in orta segmentteki temsilcisi olması ve daha uygun bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Pura X'in yeni versiyonu, tıpkı ilk model gibi 16:10 en-boy oranı sunan 6.3 inçlik katlanabilir bir ekranla gelecek .Cihazın diğer teknik özellikleri henüz netleşmemiş olsa da daha erişilebilir bir fiyat etiketi sunabilmek için bazı özelliklerden ödün verileceği tahmin ediliyor.

Fiyat konusuna gelirsek, yeni telefonun yaklaşık 840 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Cihaz bu fiyatıyla, mart ayında 1.250 dolarlık bir fiyatla satışa sunulan Pura X'ten yaklaşık 400 dolar daha ucuz olacak.

Huawei Pura X'in özellikleri:

İç Ekran: 6,3 inç, 2120 × 1320 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED

6,3 inç, 2120 × 1320 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED Kapak Ekranı: 3,5 inç, 980 × 980 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED

3,5 inç, 980 × 980 piksel çözünürlüklü, LTPO 2.0 OLED İşlemci: Kirin 9020 yonga seti

Kirin 9020 yonga seti RAM: 12 GB / 16 GB RAM

12 GB / 16 GB RAM Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi: Harmony OS 5.0.1

Harmony OS 5.0.1 Arka Kamera :50 MP RYYB kamera (f1.6 diyafram, OIS), 40 MP RYYB ultra geniş kamera (f2.2 diyafram), 8 MP 3.5x telefoto kamera (f2.4 diyafram, OIS)

:50 MP RYYB kamera (f1.6 diyafram, OIS), 40 MP RYYB ultra geniş kamera (f2.2 diyafram), 8 MP 3.5x telefoto kamera (f2.4 diyafram, OIS) Ön Kamera: 10.7 MP (f2.2 diyafram)

10.7 MP (f2.2 diyafram) Pil: 4720 mAh

4720 mAh Şarj Hızı: 40 W

40 W Boyutlar: 143,2 x 91,7 x 7,15 mm (açık); 91,7 x 74,3 x 15,1 mm (katlanmış)

143,2 x 91,7 x 7,15 mm (açık); 91,7 x 74,3 x 15,1 mm (katlanmış) Ağırlık: 195,9 g

195,9 g Diğer: Suya dayanıklılık (IPX8), 5G

Peki siz Huawei'nin yeni katlanabilir cihazı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni model En İyi Katlanabilir Telefon Modelleri listesine adını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.