Hurda Teşvikinde Son Durum: İlk Arabam Projesi Geliyor!

Türkiye’de uzun zamandır gündemde olan hurda teşviki ve ÖTV indirimiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirilen düzenleme kapsamında, özellikle sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar için “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adı altında yeni bir destek paketi hazırlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi Bekleyenlere Müjde: “İlk Arabam” Programı Yolda!

Özellikle sıfır otomobil almak isteyen ve daha öncesinde hiç araç sahibi olmamış vatandaşlar için “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adı altında yeni bir destek paketi hazırlanıyor. Henüz kesinleşmese de bu program hem aile bütçelerine hem de otomotiv sektörüne ciddi katkılar sağlayabilir.

Programın öncelikli hedef kitlesi, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler olacak. Bu kapsamda uzun vadeli kredi olanaklarıyla ödemeler kolaylaştırılacak ve dar gelirli kesimin otomobil sahibi olması desteklenecek. Ayrıca programın yalnızca yerli üretim araçları kapsaması planlanıyor. Bu da yerli otomotiv sanayisine doğrudan bir teşvik niteliği taşıyor.

Yeni düzenleme ile 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesi halinde vatandaşlara ÖTV indirimi uygulanacak. Böylece hem eski ve yüksek emisyonlu araçlar trafikten kalkacak hem de yeni araç sahibi olmak daha uygun maliyetlerle mümkün hale gelecek. Uzmanlara göre bu adım çevre dostu ulaşım açısından da önemli bir kazanım olacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, hurda teşvik paketinin bir an önce devreye alınması gerektiğini vurguladı. Palandöken’e göre bu uygulama hem vatandaşın araç yenilemesini kolaylaştıracak hem de yüksek yakıt tüketen eski araçların trafikten çekilmesiyle çevreye olumlu katkı sağlayacak.

