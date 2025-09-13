İlk Togg T10F Teslimatı Yapıldı: Yeni T10F'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, yeni sedan modeli T10F için ilk teslimat törenini yaptı. Markanın merakla beklenen sedan modeli geçtiğimiz günlerde Almanya'da yapılan IAA Mobility 2025 fuarında tanıtıldı. Ön satışların başlamasına kısa bir süre kala Togg, ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg T10F İlk Teslimat Töreni Yapıldı!

Togg yeni modeli T10F için ilk teslimatları gerçekleştirdi. Urla ve Mardin renk seçeneklerindeki araçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edildi. Böylece T10F resmi olarak kullanıcıya ulaşan ilk örnekleriyle yollara çıkmış oldu. Bahsi geçen teslimat töreni Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Araçların özellikle yeni lansman renkleriyle teslim edilmesi dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'a Urla ve Mardin renklerindeki ilk #T10F'leri teslim etmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı olmasını dileriz. 🇹🇷

Yeni T10F geçtiğimiz günlerde IAA Mobility 2025 fuarında tüketicilerin beğenisine sunuldu. Markanın yeni sedan modeli uzun zamandır Türk kullanıcıları tarafından bekleniyordu. Ayrıca yeni modelle birlikte Togg'un Avrupa yolundaki ilk adım da atılmış oldu. Yeni T10X ve T10F için kaza testi sonuçları da belli oldu.

Marka yeni sedan modeli T10F için 15 Eylül 2025 tarihinde Türkiye'de ön sipariş taleplerini toplayacak. Ardından 29 Eylül 2025 tarihinde Avrupa pazarı için T10X ve T10F modellerinin ön sipariş süreçleri başlayacak. Teslimatların Eylül sonunda yapılması bekleniyor.

