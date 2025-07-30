HyperOS 3 Güncellemesini İlk Alacak Xiaomi Telefonlar Ortaya Çıktı

Sistem genelinde birçok değişiklik ve kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni özellikler sunacak HyperOS 3.0 güncellemesi, diğer markalarda olduğu gibi belirli bir takvim doğrultusunda dalga dalga verilecek. Peki, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesini ilk alacak telefonlar hangileri?

Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesini İlk Alacak Telefonlar

XiaomiTime'da yer alan habere göre HyperOS 3.0 güncellemesini alacak ilk telefonlar arasında Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 14T Pro, Redmi K80 Ultra ve Redmi K70 Ultra bulunuyor.

Xiaomi, yeni bir işletim sistemi sürümünü genellikle ilk olarak en yeni ve en üst düzey telefonlarına sunuyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı ancak şirket, yeni HyperOS güncellemesi için aynı stratejiyi uygulayabilir.

Söz konusu güncelleme, bu telefonlara sunulduktan sonra diğer telefonlar için de sunulmaya başlanacak. Uzun süredir merakla beklenen Xiaomi 16 ve Xiaomi 16 Pro ise HyperOS 3 ile birlikte gelecek.

Android 16 Tabanlı HyperOS 3 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Çeşitli yeniliklerler birlikte deneyimi üst seviyeye çıkarması beklenen Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 güncellemesinin eylül ayında yayınlanacağı söyleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.