Hyundai'den Devrimsel Şarj Teknolojisi: Benzin Dolumu Kadar Kısa Sürecek!

Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai, halihazırda elektrikli araç pazarında en hızlı şarj süresi sunan markalardan biri. Özellikle Hyundai IONIQ 5 gibi modeller hızlı şarj yetenekleriyle sektörün en dikkat çeken modelleri arasında yer alıyor. Ancak görünen o ki şirket bundan çok daha fazlasını hedefliyor.

Gelen son bilgilere göre Hyundai yeni elektrikli otomobilleri için 400 kW şarj teknolojisini test etmeye başladı. Şirket bu hamlesiyle birlikte elektrikli araçların şarj süresini içten yanmalı otomobillerin benzin dolumuna eşdeğer hale getirmeyi hedefliyor. İşte detaylar!

Hyundai Elektrikli Araçların Şarj Süresini 3 Dakikaya İndirecek

Bilmeyenler için Hyundai’nin E-GMP platformu üzerine inşa edilen IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleri uyumlu şarj cihazlarıyla bataryalarını yüzde 10'dan yüzde 80'e yalnızca 18 dakikada doldurabiliyor. Şirket bu süreyi daha da kısaltmak için 400 kW şarj hızı teknolojisini otomobillerinde test etmeye başladı.

Uzmanlara göre elektrikli araçlar bu şarj hızı teknolojisiyle bataryalarının büyük bir kısmını 3 dakika gibi oldukça kısa bir sürede doldurabilir. Nitekim araştırmalar bu sürenin içten yanmalı otomobillerin benzin dolumu ile eşdeğer olduğunu gösteriyor.

Nitekim Hyundai'nin hedefi de müşterilerin istekleri doğrultusunda elektrikli otomobillerin şarj süresi ile benzin dolumu ile aynı seviyeye ulaştırmak. Hyundai Motor Avrupa Teknik Merkezi Başkanı Tyrone Johnson da bu durumu, "Müşterilerin beklentisi, bir arabayı doldurmanın içten yanmalı motorlu araçlarda olduğu gibi üç dakika sürmesi" sözleriyle özetliyor.

400 kW Şarj Teknolojisi Sektörde Devrim Yaratabilir

Hyundai'nin bu çalışması sadece şarj sürelerini kısaltmakla kalmayacak aynı zamanda stratejik bir avantaj da sağlayacak. Zira şirket bataryayı büyütmek yerine şarj hızını doğrudan artırarak daha büyük ve maliyetli bir pil kullanmadan araçlarına daha uzun menzil kazandırmayı amaçlıyor.

Bilmeyenler için sektörde şu anda Porsche Taycan 320 kW ile en hızlı şarj olan elektrikli otomobil konumunda bulunuyor. Lucid Gravity ve elektrikli Porsche Cayenne gibi yeni piyasaya sürülen bazı modeller de 400 kW tepe şarj gücüyle bu hızı artırma yarışına katılıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.