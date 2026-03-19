Ekranlardan Sonra Sıra Telefon Tutucularda mı? 21 Bin TL Ceza İddiası Gündemde!

Son günlerde multimedya ekran cezaları ve diğer trafik cezalarında yapılan güncellemeler pek çok sürücü tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu kapsamda araçların ön camına yerleştirilen telefon tutuculara yüksek miktarda ceza kesileceği öne sürülüyor. Özellikle "21 bin TL ceza" iddiası kısa sürede gündem olurken, konunun aslı merak edilmeye başlandı. Peki gerçekten telefon tutucular yasaklanıyor mu? İşte detaylar...

Telefon Tutucular Gerçekten Yasaklandı Mı?

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile birlikte, sürücünün görüş alanı içerisinde yer alan ve dikkat dağıtabilecek cihazlara yönelik yeni kurallar getirildi. Bu kapsamda özellikle araç içi ekranlar ve görüntü cihazları tartışma konusu oldu. Ancak burada kritik bir detay bulunuyor. Söz konusu düzenleme doğrudan telefon tutucuları hedef almıyor. Asıl amaç sürüş sırasında dikkat dağıtan unsurların önüne geçmek. Yani telefonun konumundan çok sürüş esnasında nasıl kullanıldığı önem taşıyor.

Buradaki detayı incelediğimizde telefon tutucların yasaklanmadığını söyleyebiliriz. Ancak sürücüler düzenlemenin tam olarak netleşeceği güne kadar yani 1 Nisan 2026 tarihine kadar araç içerisinde ön cama takılan telefon tutucuları kullanmamaları tavsiye ediliyor. Zira ön cama takılan telefon tutucular görüşü engelleme ve azaltma gibi pek çok farklı nedenden ötürü sürücülerin dikkatini dağıtabilir şeklinde değerlendiriliyor.

21 Bin TL Ceza İddiası Doğru Mu?

Sosyal medyada yayılan telefon tutucuya 21 bin TL ceza iddiası ise şu an için resmi olarak doğrulanmış değil. Mevcut trafik mevzuatında yüksek cezalar bulunsa da telefon tutucunun ön cama yerleştirilmesiyle ilgili net ve doğrudan böyle bir ceza uygulaması bulunmuyor. Bu iddiaların düzenlemenin kapsamının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Özellikle sosyal medyada yayılan eksik bilgiler, konunun olduğundan daha sert algılanmasına neden oluyor. Süreç şu an hangi aşamada? Yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, ilgili düzenlemenin uygulamasının geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Ayrıca yeni yönetmelik çalışmalarının devam ettiği ve daha net kuralların oluşturulacağı ifade edildi. Bu süreçte 27 Şubat sonrasında kesilen cezaların iptal edildiği de açıklandı. Yani şu an için sürücüler açısından aktif olarak uygulanan yeni bir yaptırım bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Şu anda kesin olarak yasaktır veya değildir minvalinde bir açıklama bulunmuyor. Ancak haberimizinde ilk başlığında da belirttiğimiz gibi 1 Nisan 2026 tarihine kadar yani resmi düzenlemenin tam olarak açıklanmasına kadar sürücülerin ön camda bulunan telefon tutucuları kullanmamasını bir tedbir olarak tavsiye etmekteyiz. Devamında multimedya sistemleri için de aynı uyarıları yapmamız gerekiyor.

Mümkün mertebe aracınızın ön camını kapatmayacak şekilde multimedya ekranlar kullanmaya devam edin. Bunun yanında kullanmış olduğunuz ekranların video oynatmamasına oynatıyorsa da araç hareket ederken görüntüyü kapatacak şekilde ayarlanmış olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde cezai işlem uygulanabilir.

