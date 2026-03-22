Bayramda Şarj Kuyrukları Oluştu: Elektrikli Araçlar İçin Erken mi?

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte şehirler arası yolculuklar artarken elektrikli otomobil kullanıcıları bazı şarj istasyonlarında yoğunlukla karşılaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otoyol üzerindeki hızlı şarj noktalarında araçların sıra beklediği görüldü. Elektrikli araç sayısındaki artışın bayram trafiğiyle birleşmesi şarj altyapısının yeterliliğini yeniden tartışma konusu haline getirdi. Peki bayram döneminde yaşanan bu yoğunluk elektrikli araçlar için erken mi sorusunu gündeme getiriyor? İşte detaylar...

Bayram Dönüşü Şarj İstasyonları Ne Kadar Kalabalık Oldu?

Bayram tatili nedeniyle uzun yolculukların artmasıyla birlikte özellikle otoyol üzerindeki hızlı şarj istasyonlarında yoğunluk yaşandığı görüldü. Bazı noktalarda kullanıcıların şarj için sıra beklediği ve istasyonların dolu olduğu paylaşıldı. Elektrikli otomobil sahipleri özellikle yüksek hızlı DC şarj noktalarında bekleme sürelerinin arttığını belirtti. Bu durum uzun menzilli yolculuk yapan kullanıcıları doğrudan etkiledi.

Bayramın ilk günü elektrikli araçların şarj istasyonlarındaki yoğunluğuna dikkat çeken vatandaş:



“Burada bir sürü araç var, birkaç tane daha araç arkada sıra bekliyor, ben sıra bekliyorum. Bayramın ilk günü şarj istasyonlarında durum bu.” pic.twitter.com/VEY8Az4PiH — Aykırı (@aykiri) March 20, 2026

Şarj yoğunluğuna ek olarak pek çok sürücünün şarj planlaması yapmadığı da görüldü. Plansız yapılan sürüşler aslında diğer sürücüleri de büyük oranda etkiliyor. Zira kullanıcılar yüzde 20 ile 80 arası doluluklara odaklanmak yerine bataryalarını yüzde 100 doldurmak istedikleri için istasyonlarda bekleme süreleri arttı. Bu konu bazı istasyonlarda birer tartışmaya ardından da kavgaya dönüşen diyaloglara neden oldu.

Elektrikli Araç Sayısındaki Artış İstasyon Yoğunluklarını Etkiledi mi?

Türkiye’de son dönemde elektrikli otomobil satışlarının hızla artması, şarj istasyonlarının kullanım oranını önemli ölçüde yükseltti. Özellikle Togg T10X, Tesla Model Y ve diğer elektrikli SUV modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte yoğunluk daha görünür hale geldi. Bayram gibi seyahatlerin yoğun olduğu dönemlerde bu artışın etkisi daha fazla hissediliyor. Mevcut şarj altyapısının bazı bölgelerde yoğun talep karşısında sınırlı kalabildiği görülüyor.

Elektrikli Otomobil Şarj Altyapısı Yetersiz mi?

Aslında arefe ve bayramın ilk gününde de bu konuyla ilgili pek çok platform paylaşım yaptı. Bu platformlardan bazıları konuyla ilgili sürücüleri de uyardı. Ancak dönüş yolunda pek çok kişinin yine aynı plansızlıkları ve hataları yaptığı görüldü. Bunun yanında gerekli planları yapan sürücülerin de zor anlar yaşadığı görüldü. Pek çok kişi "elektrikli otomobiller için altyapı yetersiz mi" sorularını sormaya başladı.

Altyapı aslında yetersiz değil. Zira bayram ve yılbaşı gibi dönemler haricinde şarj istasyonlarında yoğunluklar yaşanmıyor. Buna İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi en yoğun noktaları da ekleseniz dahi bu güzergahlarda bolca şarj soketinin yer alıyor olması yoğunlukların önüne geçiyor. Ancak bayram döneminde ister istemez yoğunluklar yaşanıyor. Bu noktada şarj sağlayıcı şirketler yılda bir kaç gün yaşanan yoğun talep için daha fazla soket yatırımına yönelmek istemiyor.

Elektrikli Araçlar İçin Erken mi?

Bayram döneminde yaşanan yoğunluk, elektrikli araçların uzun yol kullanımında altyapının önemini bir kez daha ortaya koydu. Ancak bu durumun geçici yoğunluklardan kaynaklandığı ve elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte altyapının da hızla genişlediği belirtiliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşma sürecinde bu tür yoğunlukların normal olduğu ifade edilirken yeni yatırımlarla birlikte bekleme sürelerinin azalması bekleniyor. Türkiye'de il il şarj istasyonu sayısını öğrenmek isterseniz buraya tıklayarak ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Her geçen gün daha fazla elektrikli otomobil trafiğe çıkarken otomotiv markaları bu alanda ciddi yatırımlar da yapıyor. Bununla birlikte paralel olarak şarj ağı da büyüyor ve gelişiyor. Ancak henüz bir içten yanmalı otomobilin sahibi olduğu yakıt nakil ağına ulaşmış değiller. Bunun yanında bir benzinli otomobil deposunu en kötü ihtimalle 10 dakikada doldurabiliyorken bir elektrikli otomobil o anki şarj yoğunluğuna göre çok daha fazla süre harcayabiliyor. Bu da aslında avantajları kadar dezavantajlarını da bizlere gösteriyor.

