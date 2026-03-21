Sonunda: Türkiye'de Üretilecek Hyundai Ioniq 3'ün Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Türk otomotiv sanayi açısından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda merakla beklenen ve Türkiye'de üretilecek olan Hyundai Ioniq 3'ün resmi tanıtım tarihi belli oldu. Merakla beklenen kompakt elektrikli otomobil Ioniq 3 Türkiye'de üretilecek olması açısından ihracat dengeleri açısından da büyük önem arz ediyor. Peki Hyundai Ioniq 3 resmi tanıtım tarihi ne zaman? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yerli Üretim Hyundai Ioniq 3 Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Tanıtım Tarihi!

Hyundai IONIQ 3 bir kaç gün önce Kocaeli/İzmit çevresinde kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülenmişti. Bu testlerin Türkiye’de üretilecek modele ait ilk prototip araçlar olduğu ifade ediliyor. Aracın üzerindeki yoğun kamuflaj nedeniyle tasarım detaylarının büyük bölümü netleşmese de kompakt SUV formuna sahip olacağı yönünde güçlü ipuçları bulunuyor.

Paylaşılan yeni bilgilere göre modelin resmi tanıtımı 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tanıtımla birlikte hem tasarımın hem de teknik detayların netleşmesi bekleniyor. Hyundai’nin Türkiye’de üretilecek bu modelle özellikle Avrupa pazarını hedeflediği belirtiliyor. Bu da modelin sadece iç pazar için değil ihracat açısından da önemli bir rol üstleneceğini gösteriyor.

Hyundai Ioniq 3 Türkiye’de Hangi Şehirde Üretilecek?

Hyundai'nin yeni modeli Ioniq 3'ün Türkiye'de üretileceği geçtiğimiz dönemlerde açıklanmıştı. Bu kapsamda en çok merak edilen konulardan biriyse üretimin hangi şehirde yapılacağı oldu. Modelin üretim adresi Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit/Kocaeli'de bulunan fabrikası olacak. İzmit’te bulunan Hyundai üretim tesisi uzun yıllardır markanın Avrupa pazarına yönelik üretim merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Henüz otomobille ilgili resmi teknik veriler paylaşılmış değil. Ancak daha önce ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda modelin Hyundai’nin elektrikli araçlar için geliştirdiği E-GMP platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Kompakt SUV segmentinde konumlandırılacak modelin 50-70 kWh aralığında batarya seçenekleri sunabileceği tahmin ediliyor.

Tahmini verilere göre modelin 400-500 kilometre arası menzil sunması beklenirken motor gücünün ise 150-220 beygir aralığında olabileceği ifade ediliyor.Önden çekişli versiyonun standart olarak sunulması beklenen modelde 800V mimari sayesinde hızlı şarj desteğinin de yer alabileceği konuşuluyor.

Editörün Yorumu

Hyundai’nin Ioniq 3 modelini Türkiye’de üretme kararı, elektrikli otomobil dönüşümünde Türkiye’nin konumunu güçlendiren önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle kompakt ve erişilebilir fiyatlı elektrikli modellere olan talep hızla artarken, bu segmentte yerli üretimin başlaması pazarda rekabeti de artırabilir. İzmit fabrikasında üretilecek modelin Avrupa’ya ihraç edilecek olması ise Türkiye’nin yalnızca bir üretim merkezi değil aynı zamanda elektrikli araç ekosisteminde stratejik bir üs haline geldiğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...