Volkswagen ID.4’ün Yerine Gelecek Model Ortaya Çıktı: İşte ID.Tiguan'ın Tasarımı!

Volkswagen'in elektrikli SUV modeli ID.4 için kapsamlı bir güncelleme gündemde. Volkswagen otomobilin tasarımı ile birlikte adını da değiştiriyor. Yeni nesli ID.Tiguan olarak adlandırılacak olan yeni ID.4'ün tasarımı da ortaya çıktı. Peki Volkswagen ID.Tiguan kullanıcılara neler sunacak? İşte yeni modelin tahmin edilen teknik özellikleri ve tasarımının detayları...

Elektrikli Volkswagen ID.Tiguan Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan test görüntülerine bakıldığında yeni ID.Tiguan modelinde klasik kamuflajların kullanılmaması dikkat çekiyor. Bu da aracın üretim versiyonuna oldukça yakın bir tasarımla yollara çıktığını bizlere gösteriyor. Ön bölümde mevcut ID.4’e kıyasla daha ince far tasarımı ve farları birbirine bağlayan LED ışık barı öne çıkıyor. Ayrıca tampon tasarımının da daha sade ve yatay çizgilere sahip olduğu görülüyor.

Kaput çizgileri daha düz hale getirilirken genel tasarım dilinin Volkswagen’in yeni nesil elektrikli modellerine yaklaştırıldığı dikkat çekiyor. Özellikle ID.7 modeline benzer bir ön tasarım anlayışı benimsenmiş durumda. Bu değişim aracın daha modern ve premium bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Arka bölümde de önemli tasarım değişiklikleri göze çarpıyor.

Aracın stop lambaları daha ince bir form kazanırken bagaj kapağı boyunca uzanan LED ışık imzası korunuyor. Arka tampon tasarımının daha sade hale getirildiği dikkatler çekerken tavan çizgisi ve genel gövde formu büyük ölçüde korunmuş. Arka bölümdeki detayların ise daha keskin bir forma yaklaştırıldığı görülüyor. Bu da modelin makyajdan öte aslında markanın tasarım dili açısından önemli bir güncelleme aldığını gösteriyor.

Volkswagen ID.Tiguan Tahmini Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

Segment: C-SUV elektrikli

Çekiş: Arkadan itiş / dört tekerlekten çekiş (AWD)

Güç: 170 HP – 340 HP aralığı (tahmini)

Tork: 310 Nm – 545 Nm aralığı (tahmini)

Batarya: 58 kWh / 77 kWh / yeni nesil 80+ kWh (tahmini)

Menzil: 420 km - 600 km WLTP (tahmini)

Hızlı şarj: 135 kW - 175 kW DC (tahmini)

0-100 km/s : 5.5 sn – 9 sn aralığı (tahmini)

Uzunluk: 4.58 metre

Çekiş: Tek motor / çift motor

Şarj mimarisi: 400V (güncellenmiş)

Yeni Volkswagen ID.Tiguan modelinin teknik altyapısının mevcut ID.4’ün güncellenmiş versiyonu üzerine kurulması bekleniyor. Bu kapsamda modelin MEB platformunun geliştirilmiş versiyonunu kullanacağı tahmin ediliyor. Volkswagen’in yeni nesil elektrik motorlarıyla birlikte daha yüksek verimlilik sunması ve menzil değerlerini artırması beklenen detaylar arasında yer alıyor.

Batarya tarafında ise giriş seviyesinde 58 kWh kapasite korunurken üst donanımlarda 77 kWh ve daha büyük yeni nesil batarya seçenekleri sunulabilir. Bu sayede modelin WLTP menzilinin 600 kilometre seviyesine yaklaşabileceği konuşuluyor. Ayrıca hızlı şarj gücünün de artırılmasıyla birlikte daha kısa sürede şarj imkanı sağlanması hedefleniyor. Çekiş tarafında ise isteğe bağlı olarak tek motor veya çift motor (4x4) seçeneklerinin bulunması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Volkswagen'in elektrikli otomobil sınıfında yaptığı isimlendirmeler aslında tüketicilerin alışkın oldukları modellerden kopmasına neden oldu. Zira tüketiciler elektrikli Tiguan denildiğinde aslında nasıl bir modelle karşılaşabileceklerini tahmin edebiliyordu. Ancak bunun yerine ID.4 adını kullanmak tüketicilerde bir belirsizlik hissine sebep oldu. Bu sebeple markanın eski isimlendirmesine dönmesi oldukça yerinde. Devam eden süreçte yeni ID.Tiguan'a gelirsek ID.4'ün göstermiş olduğu başarıyı devam ettirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...