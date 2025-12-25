Hyundai Tarihinin En Büyük Elektrikli Modelini Tanıtacak: Dahası da Var!

Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai son dönemde piyasaya sürdüğü elektrikli araç modellerine bir yenisini daha eklemek üzere. Yapılan son açıklamaya göre şirket bugüne kadarki en büyük elektrikli otomobilini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

Hyundai Staria EV olarak adlandırılması beklenen yeni modelin yakında tanıtılacağı söylenirken, markanın bu araçla yetinmeyip 2026 yılında beklenen diğer elektrikli araçlarını da piyasaya süreceği iddia ediliyor. İşte detaylar!

Yeni Hyundai Staria Brüksel Otomobil Fuarında Tanıtılacak

Hyundai, 9 Ocak 2026 tarihinde tanıtacağı yeni modelin ismini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak şirketin paylaştığı teaser görüntüleri ve araç için kullanılan ifadeler tüm okları Hyundai Staria modeline çeviriyor. Şirket kısa bir süre önce yaptığı bir paylaşımda bu sürpriz modelin önümüzdeki ay Belçika'da düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtacağını açıkladı.

Güney Kore'de geçtiğimiz hafta makyajlanarak "Inside Out" tasarım temasına kavuşan Staria'nın, tamamen elektrikli bir versiyonla Avrupa'ya gelmesi bekleniyor. Şirket tarafından paylaşılan gölgeli görsellerdeki boydan boya uzanan LED ışık barı ve devasa MPV silüeti yakında tanıtılacak aracın elektrikli bir Staria olduğu iddialarını güçlendiriyor.

Bilmeyenler için Staria şimdiye kadar hibrit ve benzinli motorlarla satılıyordu. Ancak aracın tamamen elektrikli test prototipleri bir süredir Güney Kore yollarında görüntüleniyordu. İddialara göre yeni araç, 800V gelişmiş şarj altyapısını destekleyen son teknoloji özelliklerle donatılarak benzinli ve hibrit kardeşlerinden geri kalmayacak.

Merakla Beklenen IONIQ 3 ve Daha Fazlası da Fuarda Boy Gösterecek

Hyundai'nin Brüksel çıkarması sadece Staria modeliyle sınırlı kalmayacak. Edinilen bilgilere göre IONIQ 5'in daha kompakt modeli konumlandırılan elektrikli IONIQ 3 fuarda tanıtıldıktan sonra 2026 yılında Avrupa yollarına çıkacak.

Ayrıca fuar ziyaretçilerini Hyundai standında başka sürprizler de bekliyor. Aktarılanlara göre şirket fuarda kısa bir süre önce duyurduğu bazı yeni modellerini de fuarda görücüye çıkartacak:

Yenilenen Hyundai IONIQ 6.

Performans tutkunları için özel olarak geliştirilen IONIQ 5 N ve IONIQ 6 N modelleri.

Video oyunlarından ilham alınarak tasarlanan yeni Hyundai Insteroid.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hyundai'nin yeni elektrikli araçları rekabetin giderek kızıştığı otomobil pazarında başarılı olabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.