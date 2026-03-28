Hyundai’den Uygun Fiyatlı Kia EV2 Rakibi: Yeni Elektrikli SUV Görüntülendi

Elektrikli otomobil pazarında uygun fiyatlı modellerin önemi giderek artarken Hyundai cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Markanın yeni kompakt elektrikli SUV modeli kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi. Tasarımın Kia EV2’ye oldukça benzemesi modelin uygun fiyatlı elektrikli SUV segmentinde konumlandırılacağını düşündürüyor. Peki yeni modelin özellikleri nasıl olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Uygun Fiyatlı Hyundai SUV Test Edilirken Görüntülendi!

Hyundai’nin yeni elektrikli SUV modeli ilk olarak Hindistan’daki Sriperumbudur üretim tesisi yakınlarında görüntülendi. Prototip üzerindeki “HE1” kodu, modelin uzun süredir konuşulan IONIQ 1 olabileceği iddialarını güçlendirdi. Hyundai daha önce IONIQ 5 ve IONIQ 9 modellerinde benzer kodlama sistemi kullanmıştı. Bu nedenle yeni modelin de markanın elektrikli IONIQ ailesine giriş seviyesi bir alternatif olması bekleniyor.

I found this camouflaged Hyundai's electric small suv here in S.Korea. Seems like this car is strategically designed for India. pic.twitter.com/Qx9X6BFf2e — Jaehwan Cho 조재환 (@hohocho) March 27, 2026

Güney Kore’de bir şarj istasyonunda görüntülenen kamuflajlı prototip, kutu formuna yakın tasarımıyla Kia EV2’ye oldukça benzer bir siluet sunuyor. Ön yolcu tarafına konumlandırılan şarj portu da modelin şehir içi kullanım odaklı geliştirildiğini gösteriyor. Kompakt boyutlara sahip olması beklenen araç özellikle Avrupa pazarında uygun fiyatlı elektrikli SUV arayan kullanıcıları hedefleyebilir.

Yeni Modelin Adı IONIQ 1 Mi Olacak?

Ortaya çıkan prototip üzerinde yer alan "HE1" kodu, yeni modelin Hyundai IONIQ 1 olarak adlandırılabileceği iddialarını güçlendirdi. Hyundai’nin daha önce IONIQ 5 ve IONIQ 9 modellerinde benzer kodlama sistemi kullanması bu ihtimali artırıyor. Kompakt boyutlara sahip olması beklenen modelin markanın giriş seviyesi elektrikli SUV’u olarak konumlandırılacağı konuşuluyor.

Sızdırılan görüntüler ayrıca aracın Hyundai’nin yeni Pleos bilgi-eğlence sistemiyle gelebileceğini de gösteriyor. İç mekanda daha sade ve dijital odaklı bir tasarımın tercih edilmesi beklenirken maliyet odaklı geliştirme yaklaşımı modelin uygun fiyatlı elektrikli SUV segmentine konumlandırılacağını güçlendiriyor. Hyundai’nin 2027 yılına kadar Hindistan’da yerel üretim elektrikli SUV planı da bu modelin öncelikle bu pazara yönelik geliştirildiğine işaret ediyor. Yeni modelin yıl sonuna doğru resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Hyundai’nin Kia EV2’ye benzer kompakt bir elektrikli SUV geliştirmesi uygun fiyatlı elektrikli araç rekabetinin hızlanacağını gösteriyor. Kompakt boyutlar, sade iç mekan ve maliyet odaklı platform kullanılması halinde model geniş kullanıcı kitlesine hitap edebilir. Özellikle Avrupa pazarında uygun fiyatlı elektrikli SUV arayan kullanıcılar için önemli bir alternatif olabilir.

