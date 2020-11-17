İlk Koronavirüs Vakası Tespit Edileli 1 Yıl Oldu

Bundan tam bir yıl önce Çin'de ilk Koronavirüs vakası tespit edildi. Belki Çinli araştırmacılar bu virüsü gizlemeseydi ve DSÖ'ye açık bilgi verseydi küresel bir salgın halini almayacaktı. Ancak bugün itibarıyla dünyada 55 milyondan fazla hasta bulunuyor.

Bundan sadece 12 ay önce dünya genelinde Koronavirüsü bilen kimse yoktu. İnsanlar, COVID-19 salgınının milyarlarca hayatı mahvetmek üzere olduğundan habersizdi. Raporlara göre ilk Koronavirüs vakası, 17 Kasım 2019'da 55 yaşında bir erkekte tespit edildi. Şu anda dünya genelinde 1,3 milyondan fazla insanı öldüren bu virüs, Wuhan'daki bir kişiden milyonlara nasıl yayıldı?

South China Post'a göre, Çin'in Hubei eyaletinde yaşayan ve ismi belirtilmeyen bir adamın bilinen ilk COVID-19 vakası olduğu söyleniyor. Raporda, 17 Kasım'ı takip eden her gün beş yeni Koronavirüs vakasının gözlemlendiğini iddia edildi.

Çinli bilim adamları tarafından yapılan araştırma, ilk vakanın onaylanmasına kadar geçen süre içerisinde mesajlaşma hizmeti WeChat'te "koronavirüs", "nefes darlığı" ve "SARS" gibi kelimelerin kullanıldığı buldu. Ancak yine de doğrulanan ilk Koronavirüs vakası 8 Aralık 2019 tarihine işaret ediyor.

Çin'deki ilk Koronavirüs vaka tespiti neden gizlendi?

Wuhan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde çalışan Virolog Shi Zhengli, yeni virüsle ilgili bir telefon aldığında şehir dışındaydı. Aktarılanlara göre hastanedeki iki hastada alışılmadık türde bir zatürre görüldü ve telefonda "ne yapıyorsan bırak ve hemen hastanye gel" dediği öğrenildi.

Birkaç gün içinde Virolog Shi Zhengli ve ekibi Koronavirüs gen dizisini keşfetti ve virüsün insandan insana bulaşabildiği ortaya çıktı. Bu, erken dönemde bilgi paylaşmayan ve uyarıda bulunmayan Çinli yetkililerin Koronavirüsü örtbas etmesine sebep oldu. Zaten bu korku dolu süreç yaşanırken, onlarca virüslü vatandaş da Wuhan sokaklarında geziyordu.

Daily Mail gazetesinin haberine göre Çinli gazeteci Gao Yu, iki aydan fazla kapalı kalan Wuhan'da virolog Shi ile konuştu ve bulguların gizlendiğini söyledi: "Enstitüsünün gen dizilimi ve ilgili testleri 2 Ocak gibi bir zamanda keşfettiğini öğrendik, ancak dünya kamuoyuna bilgi vermeyi tercih etmediler."

Üç gün içinde gen dizilimini ortaya koyan ve yeni tip Koronavirüs adını veren virolog, yarasalarda bulunan bir virüs türüne yüzde 96 özdeş olduğunu keşfetti. Ayrıca bu süreç içerisinde 55 yaşındaki ilk Koronavirüs vakasının sıfırıncı hasta olarak tarihe geçtiğini belirtmek gerekiyor.