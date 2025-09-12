Togg T10F Test Sürüşleri Başladı! Togg T10F Test Sürüşü Randevusu Nasıl Alınır?

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen sedan modelini tanıttı. IAA Mobility 2025 fuarında tanıtılan Togg T10F kaza testi sonuçları ve özellikleriyle herkesi etkiledi. Kamuoyu tarafından merakla beklenen model 15 Eylül 2025 tarihinde Türkiye'de ön siparişe açılacak. Ancak onun da öncesinde test sürüşleri başladı. Peki Togg T10F test sürüşü randevusu nasıl alınır? İşte detaylar...

Togg T10F Test Sürüşü Nerede Yapılıyor?

Türkiye'de satış tarihi 15 Eylül olarak açıklanan Togg T10F, lansman öncesinde test sürüşlerine çıktı. Almanya’daki tanıtım etkinliklerinin ardından Türkiye’de belirlenen deneyim merkezlerinde test edilebilen otomobil kısa süre içinde kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Togg T10F 15 Eylül 2025’te Türkiye’de, 29 Eylül’de ise Avrupa pazarında ön siparişe açılacak. Şirket aracın satış fiyatını bu tarihlerde duyuracak. Yeni model, Togg’un Avrupa’daki genişleme planlarının ilk adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Marka, yeni modelini satış öncesinde kullanıcıların deneyimine sunmak için Türkiye genelinde birçok noktada test sürüşü imkânı sağlıyor. Togg Deneyim Merkezleri’nde gerçekleştirilen test sürüşleri şu noktalarda yapılabiliyor:

Adana: M1 AVM

M1 AVM Ankara: Söğütözü, Panora AVM

Söğütözü, Panora AVM Antalya: Agora AVM

Agora AVM Bodrum: Yalıkavak Marina

Yalıkavak Marina Bursa: Downtown, Togg Teknoloji Kampüsü Gemlik

Downtown, Togg Teknoloji Kampüsü Gemlik İstanbul: Akasya, Yedi Mavi, İstinye Park, Mall of İstanbul, Watergarden, Zorlu Center

Akasya, Yedi Mavi, İstinye Park, Mall of İstanbul, Watergarden, Zorlu Center İzmir: Agora AVM, Bornova

Agora AVM, Bornova Kayseri: Kayseri Park

Kayseri Park Konya: Enntepe AVM

Enntepe AVM Samsun: Bulvar AVM

EuroNCAP testlerinde 5 yıldız almayı başaran Togg T10F, yetişkin yolcu korumasında 100 üzerinden 95 puan alarak güvenlikte iddiasını kanıtladı. 2025 testlerinde bu kategoride en güvenli ikinci araç oldu. Yakında satışa sunulacak olan model, dört farklı paket seçeneğiyle satışa sunulacak:

V1 Standart Menzil

V1 Uzun Menzil

V2 Uzun Menzil

V2 AWD (Çift Motorlu)

Ayrıca “Teknoloji ve Konfor Paketi”, “Kış Paketi”, “Akıllı Destek Paketi” ve “Meridian Ses Sistemi” ek paketleriyle kişiselleştirme imkânı sağlanacak. Böylece otomobil istediğiniz donanım özelliklerine sahip olacak.

Togg T10F Test Sürüşü Randevusu Nasıl Alınır?

Togg T10F test sürüşüne katılmak isteyen kullanıcılar, Togg’un resmi web sitesi üzerinden veya Togg uygulaması aracılığıyla randevu oluşturabiliyor. Deneyim merkezleri arasından kendilerine en uygun olanı seçen kullanıcılar, uygun tarih ve saat diliminde test sürüşü için kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca, Togg Deneyim Merkezleri’nde görevli danışmanlar aracılığıyla da doğrudan randevu talebi oluşturmak mümkün.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...