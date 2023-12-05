Indiana Jones ve Kader Kadranı Disney Plus'a Geliyor: Tarih Verildi (Video)
2023 yılında vizyona giren Indiana Jones ve Kader Kadranı filminin Disney Plus hizmetine hangi tarihte ekleneceği belli oldu. İşte merak edilen detaylar!
Yayımlanan duyuru videosu ile beraber Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones ve Kader Kadranı) filminin Disney Plus platformuna ne zaman ekleneceği belli oldu. Peki, Indiana Jones 5 olarak da bilinen film Disney+'a ne zaman eklenecek?
Indiana Jones ve Kader Kadranı Disney Plus'a Ne Zaman Gelecek?
30 Haziran 2023 tarihinde vizyona giren Indiana Jones ve Kader Kadranı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yönetmenliğini James Mangold'un üstlendiği filmin Disney Plus isimli dijital yayın hizmetine ekleneceği tarih, bir tanıtım videosu eşliğinde açıklandı.
Disney+ Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoya göre Indiana Jones and the Dial of Destiny filmi 3 Ocak 2024 tarihinde eklenecek. 32 saniye uzunluğundaki video, söz konusu filmdeki bazı sahneleri içeriyor.
Indiana Jones ve Kader Kadranı Oyuncuları
- Harrison Ford (Indiana Jones)
- Phoebe Waller-Bridge (Helena)
- Antonio Banderas (Renaldo)
- Karen Allen (Marion)
- John Rhys-Davies (Sallah)
- Shaunette Renée Wilson (Mason)
- Thomas Kretschmann (Weber)
Indiana Jones Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
Kırbacı ve fötr şapkasıyla insanları ekrana kilitleyen arkeoloğun yaşamını anlatan Indiana Jones film serisi şu an beş filmden oluşuyor.
Indiana Jones ve Kader Kadranı Konusu
Arkeolog Indiana Jones, tarihin gidişatını değiştirebilecek bir eseri geri almak için zamana karşı yarışmak zorunda kalır.
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Filmler çok farklı dönemlerde geçebilir. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte. Geçmişte geçen eserlerden en popülerleri hiç şüphesiz orta çağ filmleridir.
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