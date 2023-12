Indiana Jones ve Kader Kadranı Disney Plus'a Geliyor: Tarih Verildi (Video)

Yayımlanan duyuru videosu ile beraber Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones ve Kader Kadranı) filminin Disney Plus platformuna ne zaman ekleneceği belli oldu. Peki, Indiana Jones 5 olarak da bilinen film Disney+'a ne zaman eklenecek?

Indiana Jones ve Kader Kadranı Disney Plus'a Ne Zaman Gelecek?

30 Haziran 2023 tarihinde vizyona giren Indiana Jones ve Kader Kadranı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yönetmenliğini James Mangold'un üstlendiği filmin Disney Plus isimli dijital yayın hizmetine ekleneceği tarih, bir tanıtım videosu eşliğinde açıklandı.

Disney+ Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoya göre Indiana Jones and the Dial of Destiny filmi 3 Ocak 2024 tarihinde eklenecek. 32 saniye uzunluğundaki video, söz konusu filmdeki bazı sahneleri içeriyor.

Indiana Jones ve Kader Kadranı Oyuncuları

Harrison Ford (Indiana Jones)

Phoebe Waller-Bridge (Helena)

Antonio Banderas (Renaldo)

Karen Allen (Marion)

John Rhys-Davies (Sallah)

Shaunette Renée Wilson (Mason)

Thomas Kretschmann (Weber)

Indiana Jones ve Kader Kadranı Konusu

Arkeolog Indiana Jones, tarihin gidişatını değiştirebilecek bir eseri geri almak için zamana karşı yarışmak zorunda kalır.

2023 yapımı Indiana Jones filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu film ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.