POCO'dan 7000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon! 144Hz Ekrana Sahip

2025 yılının mart ayında POCO F7 Pro'yu duyuran POCO, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. POCO M7 Plus 5G olarak isimlendirilen telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon için 13.999 Hindistan rupisi (6.500 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

POCO M7 Plus 5G Özellikleri

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO M7 Plus 5G, LCD ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 91 ekran gövde oranına sahip telefon Corning Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

En iyi orta segment telefonlar arasında yer alan M7 Plus 5G gücünü Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 2.30 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Android 15 tabanlı HyperOS ile birlikte gelen telefonda 128 GB depolama alanı mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

217 gram ağırlığındaki telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ikinci kamera bulunuyor. İkinci kameranın çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çift SIM desteğine sahip telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de yer alıyor. Peki, POCO'nun yeni telefonu M7 Plus 5G ne kadar fiyata satılıyor?

POCO M7 Plus 5G Fiyatı