Infinix'in 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefonu Performans Testine Girdi

Android 16 tabanlı XOS 16 ile beraber gelmesi beklenen Infinix Note 60 5G Geekbench'te ortaya çıktı. Böylece akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun bazı teknik özellikleri de açıklığa kavuştu. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak.

Infinix Note 60 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Infinix Note 60 5G, X6879 model numarası ile birlikte Geekbench'te görüntülendi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 1.055 puan, çoklu çekirdek testinde se 3.097 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre ayrıca akıllı telefonda MediaTek Dimensity 7400 Ultimate işlemcisi bulunacak.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7400, dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 ve dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda ayrıca Mali-G615 MC2 GPU yer alacak. Geçtiğimiz ay tanıtılan Infinix Note Edge modelinde MediaTek Dimensity 7100 tercih edilmişti.

Infinix Note 60 5G'nin Özelikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

MediaTek Dimensity 7400 GPU: Mali-G615

Mali-G615 RAM: 8 GB LPDDR5X (+8 GB sanal RAM)

8 GB LPDDR5X (+8 GB sanal RAM) Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

128 GB / 256 GB UFS 2.2 Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Hızlı Şarj: 45W kablolu, 30W kablosuz

45W kablolu, 30W kablosuz Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Ön Kamera: 13 MP

13 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.59 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alacak.

Telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde oalcak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 4500 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 8 GB RAM ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Note 60 5G 6500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. 162,37 x 77,17 x 7,45 mm boyutlarında ve 199 gram ağırlığında olan telefon ayrıca 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Infinix Note 60 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Note 50 4G şu anda 17 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Infinix Note 60 5G'nin serinin önceki modelinden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı ortalama olarak 20 bin TL ile 25 bin TL aralığında olabilir. Fiyat ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.