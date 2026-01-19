Xiaomi'den Dev Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Redmi Turbo 5 Max lie ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde performans testlerinde görüntülenen Redmi Turbo 5 Max'in bu kez batarya kapasitesi açıklandı. Dev batarya ile birlikte gelecek akıllı telefon ayrıca güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Redmi Turbo 5 Max, 9.000 mAh mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 3C sertifikasına göre akıllı telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: Android 16

Redmi Turbo 5 Max gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci , bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi mevcut.

Redmi Turbo 5 Max, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Xiaomi'nin bütçe dostu telefonunda yaırca 16 GB RAM yer alacak.

Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 536 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Telefonun çok yakında tanıtılması bekleniyor. Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 665 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.