Dev Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

Infinix Note Edge 5G'nin yeni görüntüleri paylaşıldı. Bununla beraber akıllı telefonun renk seçenekleri belli oldu. Bütçe dostu Android telefon, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Infinix Note Edge 5G'nin Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Paylaşılan görsellere göre Infinix Note Edge 5G, mavi, gri ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Note Edge 5G'nin arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde modül bulunacak. Bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak.

Infinix Note Edge 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 7100

GPU: Mali-G610 MC2

Depolama: 256 GB

RAM: 8 GB

Hızlı Şarj: 45W

Batarya: 6.500 mAh

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 13 MP

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon gücünü Dimensity 7100 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelecek Infinix Note Edge 5G'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak. Mali-G610 MC2 GPU'ya sahip telfeonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefonda ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği de bulunacak.

Infinix Note Edge 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon Infinix Note Edge 5G'nin ocak ayının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Note Edge 5G'nin hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Infinix Note 50 Pro 4G, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.