8 GB RAM'e Sahip Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

Infinix Note Edge, her açıdan görüntülendi. Bunnula birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayacak Infinix Note Edge, bunun yanı sıra dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak.

Infinix Note Edge'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Infinix Note Edge'in arka yüzeyinde büyük boyutlu bir modül konumlanacak. Dikdörtgen şeklindeki bu modül üzerinde iki adet kamera ve LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Infinix logosu yer alacak. Telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları bulunacak. Görselde telefonun turuncu renge sahip sürümü yer aldı.

Infinix Note Edge 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 GPU: Mali-G610 MC2

Mali-G610 MC2 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Infinix Note Edge 5G'nin ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelecek telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak.

Infinix Note Edge 5G'de MediaTek'in yeni işlemcisi Dimensity 7100 yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Cihazda ayrıca Mali-G610 MC2 GPU yer alacak.

Infinix Note Edge 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Note Edge 5G'nin ocak ayının sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Infinix Note 50 Pro 4G, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.