Redmi Note 15 Pro+ 5G'ye Sağlamlık Testi Yapıldı [Video]

Dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi Note 15 Pro+ 5G'ye sağlamlık testi yapıldı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun dayanıklılık testinde sergilediği performans şaşırttı. Bu test sürecinde Android telefona çizilme, bükme ve ısı dahil olmak üzere çeşitli işlemler uygulandı.

Redmi Note 15 Pro+ 5G'ye Dayanıklılık Testi Yapıldı

Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı. YouTuber, öncelikle tornavida yardımıyla ekranı, telefonun kenarlarını ve arka yüzeyi çizmeye çalıştı.

YouTuber, bir sonraki adımda akıllı telefonun ekranına çakmak ile ısı testi yaptı. Ekran bu test kapsamında bir süre boyunca ısıya maruz kaldı. Testin ardından ekran altında konumlanan parmak izi sensörü sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti. Telefonun dokunmatiğinde de herhangi bir problem olmadı.

Isı testinin ardından telefona bükülme testi yapıldı. Telefon bu testte de başarılı bir performans sergiledi. YouTuber, test sürecini tamamladıktan sonra telefonu söktü. Bununla birlikte akıllı telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi.

Redmi Note 15 Pro+ 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB LPDDR4X

Depolama: 256 GB UFS 2.2

Ana Kamera: 200 MP (f/1.7)

200 MP (f/1.7) Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

Redmi Note 15 Pro+ 5G Türkiye Fiyatı

En iyi orta segment telefonlar arasında yer alan Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 32 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Akıllı telefon "mocha", "gece siyahı" ve "buz mavisi" olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.