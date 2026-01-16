Redmi Note 15 Pro+ 5G'ye Sağlamlık Testi Yapıldı [Video]
Redmi Note 15 Pro+ 5G'ye sağlamlık testi yapıldı. Peki, Xiaomi'nin yeni telefonu dayanıklılık testinde nasıl bir performans sergiledi? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin sağlamlık testi videosu 9 dakika 54 saniye uzunluğunda.
- Videoda akıllı telefona çizilme, ısı ve bükülme testi yapıldı.
- YouTuber ayrıca test sürecini tamamladıktan sonra telefonu söktü.
Dev batarya ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi Note 15 Pro+ 5G'ye sağlamlık testi yapıldı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun dayanıklılık testinde sergilediği performans şaşırttı. Bu test sürecinde Android telefona çizilme, bükme ve ısı dahil olmak üzere çeşitli işlemler uygulandı.
Redmi Note 15 Pro+ 5G'ye Dayanıklılık Testi Yapıldı
Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı. YouTuber, öncelikle tornavida yardımıyla ekranı, telefonun kenarlarını ve arka yüzeyi çizmeye çalıştı.
YouTuber, bir sonraki adımda akıllı telefonun ekranına çakmak ile ısı testi yaptı. Ekran bu test kapsamında bir süre boyunca ısıya maruz kaldı. Testin ardından ekran altında konumlanan parmak izi sensörü sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti. Telefonun dokunmatiğinde de herhangi bir problem olmadı.
Isı testinin ardından telefona bükülme testi yapıldı. Telefon bu testte de başarılı bir performans sergiledi. YouTuber, test sürecini tamamladıktan sonra telefonu söktü. Bununla birlikte akıllı telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi.
Redmi Note 15 Pro+ 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Batarya: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB UFS 2.2
- Ana Kamera: 200 MP (f/1.7)
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP (f/2.2)
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)
Redmi Note 15 Pro+ 5G Türkiye Fiyatı
En iyi orta segment telefonlar arasında yer alan Redmi Note 15 Pro+ 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 32 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Akıllı telefon "mocha", "gece siyahı" ve "buz mavisi" olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.