Sosyal Medyada İçerik Üretenlere Yeni Vergi! Para Alınmasa da Ödenecek

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliği içinde influencerlara yönelik verilen "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyici Eğitimi" programının dördüncüsünü gerçekleştirdi. Bu programda ayrıca sosyal medyada içerik üretip çok geniş kitleler üzerinde etkisi olan kişilerin bağlı kalması gereken yeni bir düzenlemeye değinildi.

Influencerlar, Mekan Tanıtımlarındaki Yemekler İçin Vergi Ödeyecek

Akşam'ın haberine göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında influencerlara yönelik yeni bir program düzenlendi. Bu programa sosyal medyada 100 bin ve üzerinde takipçisi olan içerik üreticileri katılım sağladı. Programda yapılan duyuruya göre içerik üreticileri artık markalardan tanıtım hediyeleri ve mekan tanıtımında tüketilen yemekler için vergi ödeyecek.

Influencerlardan yedikleri yemekler için yüzde 15 vergi alınmasına neden olacak bu düzenleme ile bazı içerik oluşturucularının "yemek tadımı" adı altında çeşitli mekanlarının tanıtımını gizli bir şekilde yapmasının engellenmesi planlanıyor. Mekanlarda yenilen yemeklerin ücreti, istisna belgeli hesaba yatırılacak. Bilmeyenler için bu sistem, şirket kurmadan, fatura kesmeden, muhasebeci tutmadan vergi ödenmesini sağlamak için geliştirildi.

Sosyal medyada çok yüksek miktarda kazanç elde etmeyen içerik üreticileri, istisna belgesi alarak bir banka hesabı oluşturabiliyor. YouTube, X (eski adıyla Twitter) ve benzeri platformlar üzerinden elde edilen gelirler için söz konusu banka hesabına para yatırılma talimatı veriliyor. İlgili hesaba yatan paralar içinse otomatik olarak yüzde 15'lik bir kesinti yapılıyor.

Kalan yüzde 85'lik miktar, hesabınızda tutuluyor. Bu, içerik üreticisinin kendi net kazancı ve ek bir beyanname vermeye gerek duyulmuyor. Ne var ki başka bir yerde sigortalı olarak çalışmayanlar, bu hesabı açtığında vergi mükellefi olduğu için otomatik olarak Bağ-Kur kapsamına giriyor. Dolayısıyla aylık prim ödemesi gerekiyor. Bu da günün sonunda otomatik kesilenden çok daha fazla borcun olmasına sebep olabiliyor.