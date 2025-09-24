Instagram'ın Aktif Kullanıcı Sayısı Açıklandı!

Dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram, en popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. İnsanların gündelik hayatlarını, ilgi alanlarını ve yaratıcılıklarını paylaştığı bu uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı belli oldu. Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından açıklanan rakam, yalnızca Instagram’ın büyüklüğünü değil, aynı zamanda sosyal medyanın küresel ölçekte ulaştığı inanılmaz gücü de ortaya koyuyor. İşte Instagram aktif kullanıcı sayısı...

Instagram Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı Netleşti

Instagram, Aralık 2021’de 2 milyar aylık kullanıcıya ulaşarak önemli bir başarı elde etmişti. Aradan geçen dört yılın ardından platform, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in açıklamasına göre artık 3 milyar kullanıcıya sahip. Böylece Instagram, sosyal medya devleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırarak Facebook ve WhatsApp’ın seviyesine ulaştı. Hatırlatmak gerekirse Facebook ocak ayında 3 milyarı aşarken, WhatsApp da nisan ayında aynı kullanıcı sayısına erişmişti.

Aktarılan bilgilere göre Instagram’ın büyümesinde en büyük etkiyi özel mesajlaşma ve Reels videoları yaptı. Kullanıcıların en çok ilgisini çeken özelliklerin başında bunların gelmesi, Meta’nın da stratejisini bu alanlara kaydıracağını gösteriyor. Nitekim şirketten gelen açıklamalar da bunu doğrular nitelikte. Instagram Başkanı Adam Mosseri, kısa süre önce yaptığı açıklamada uygulamanın ana ekranındaki gezinme çubuğunda DM ve Reels sekmelerinin daha kolay erişilebilir hale getirileceğini duyurdu.

Öte yandan şirket, Hindistan ve Güney Kore’de yeni bir test süreci de başlattı. Buna göre bu ülkelerdeki kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında varsayılan olarak doğrudan Reels ekranına yönlendirilecek. Özellikle Hindistan’da TikTok yasağının ardından Reels’in öne çıkarılması, Meta için büyük bir fırsat.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.