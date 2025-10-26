Instagram'dan İlginç Özellik! Konuşurken Çizim Yapacaksınız

Instagram, sosyal medya kullanıcılarının çok seveceği çizim özelliği ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Platforma göre bu özellik artık daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Sohbet bölümünde dilediğiniz gibi çizimler yapmanıza imkân tanıyan özellik, eğlence amaçlı kullanıma da son derece uygun görünüyor.

Instagram, DM'ye Çizim Yapma Özelliği Getirdi

Instagram, direkt mesajlar bölümünden kullanabileceğiniz araçlara bir yenisini daha ekledi. Daha önce GIF ve benzeri araçlarla sohbetleri daha renkli hâle getirmeyi sağlayan platform, şimdi de çizim yapmanıza izin veriyor. Bir süredir sadece bazı kullanıcılar tarafından test edilebilen bu özelliğe artık daha çok kullanıcının erişimi var.

Çizim aracı, mesaj yazma alanında yer alan artı (+) simgesine bastığınızda karşınıza çıkıyor. Bu araca bastıktan sonra ekranda çizimler yapmak için kullanabileceğiniz özelleştirme seçenekleri çıkıyor. Fırçanın stilini belirleyip rengini değiştirebiliyorsunuz. Mevcut renk seçenekleri arasında turuncu, mavi, yeşil, sarı, kırmızı, mor ve siyah dahil olmak üzere pek çok seçenek yer alıyor.

Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra çiziminizi yapıp gönderebiliyorsunuz. Bu çizimlere ek olarak sohbet alanının herhangi bir yerine çıkartma da ekleyebiliyorsunuz. Böylece sohbette sadece karşı tarafla konuşmakla kalmıyor, eğlenceli zaman geçirme olanağına da sahip oluyorsunuz. Konuşma devam ettikçe çizimler de mesaj balonları gibi üste çıkmaya devam edecek.

Arkadaşlarınızla sık sık Reels paylaşıyorsanız elbette çizimlerinizin ekrandan kaybolması çok fazla zaman almayacaktır. Yine de sohbette belirli kısımları vurgulamak açısından önemli bir özellik olduğu söylenebilir. Öte yandan hayal gücünüzü serbest bırakıp biraz eğlenmek açısından da mükemmel bir özellik gibi görünüyor.

Instagram, DM Bölümüne Ağırlık Veriyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in açıklamasına göre Instagram'ın 3 milyar kullanıcısı bulunuyor. Instagram'ın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer almasını sağlayan bu başarının ise en çok direkt mesajlar ve Reels videolarından kaynaklandığı belirtildi. Kullanıcıların uygulamada çok fazla zaman geçirmesini sağlayan bu iki özellik, platformun ilgi odağına da DM ve Reels'in yerleşmesine neden oldu.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Meta CEO'sunun açıklamasını takip ederek yapmış olduğu açıklamada DM ve Reels'e olan ilgi düzeyinin yüksek olması nedeniyle uygulamada bunların daha kolay erişilebilir hâle geleceğini açıkladı. Söz konusu açıklamaların üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra uygulama yeni arayüzü test etmeye başladı. Şu anda isteğe bağlı olarak kullanılabilen arayüz, DM ve Reels'i aşağıdaki araç çubuğuna ekleyerek onlara kolayca erişmenizi sağlıyor.