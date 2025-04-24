Instagram tarafından sunulan Edits APK, yapay zeka ve yüzlerce özelleştirme seçeneğinden yararlanabileceğiniz ücretsiz bir video düzenleme aracıdır.

Berkcan Aktürk - 17 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Edits APK, Instagram tarafından piyasaya sürülen bir video düzenleme uygulamasıdır. Güçlü araçlarla video oluşturmanıza olanak tanıyan Edits uygulaması, kullanıcılara filigransız dışa aktarım ve doğrudan Instagramda paylaşım desteği sunmaktadır.

10 dakikaya kadar videolar oluşturabilir ve Sosyal medya hesaplarınızla paylaşabilirsiniz. Uygulama içerisindeki fikirlerden yola çıkabilir veya kendi aklınızdaki orijinal fikri videoya dönüştürebilirsiniz. Tüm ayarlamaları ve sahneleri otomatik olarak değil, aynı zamanda yapay zekadan destek alarak da yapabilirsiniz.

Görsel animasyon seçeneklerinden yararlanın, arka plandaki nesneleri kaldırın ve videolarınızı yüksek kalitede dışa aktarın. Çektiğiniz her şeyde sıkıcı arka plan nesnelerinden muzdaripseniz, Edits APK sayesinde arka plandaki istenmeyen görüntüleri silebilir ve eşsiz yapay zeka sayesinde boşluğu gerçekçi bir şekilde doldurabilirsiniz.

Edits APK İndir

Instagram Edits APK, kullanıcılara harika bir harici kamera sunmaktadır. Çözünürlük, kare hızı ve renk gibi seçenekleri ayarlayabileceğiniz bu kapsamlı kamera sayesinde, videolarınızı daha kaliteli görsellikle çekebilirsiniz. Oluşturduğunuz videolara, efektler, filtreler, çıkartmalar ve konuya uygun türden müzikler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kullandığınız tüm sesleri daha net hale getirebilir ve arka plan gürültülerini kaldırabilirsiniz.

Instagram için reels oluşturuyorsanız, en önemli özelliklerden olan metin ve yazı tiplerine de önem veriyorsunuzdur. Videonuzu canlandıracak olan metinlere çok sayıda yazı tipi ekleyebilir ve çeşitli animasyonlarla birlikte stil verebilirsiniz.

Instagram hesabınızla entegre bir şekilde çalışan Edits APK, paylaştığınız reels videolarının istatistiklerini sizlere gösteriyor. Canlı istatistiklerle reels videolarınızın performansını takip edin, etkileşimleri analiz edin ve sonraki videonuzun hangi kitleye yönelik olacağına önceden karar verin.

Eğer siz de kısa videolar oluşturma istiyorsanız, Instagram'ın Android kullanıcıları için sunduğu Edits APK'yı indirebilirsiniz.

Instagram Edits Uygulaması Özellikleri