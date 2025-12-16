TV'den Reels Kaydırma Dönemi Başlıyor: Instagram TV Uygulaması Çıktı!

Sosyal medya devi Meta, Instagram'ın popüler kısa video formatı Reels'i akıllı telefonların küçük ekranlarından kurtarıp oturma odalarına taşıyor. Şirket kısa bir süre önce Amazon Fire TV için geliştirdiği yeni Instagram uygulamasını kullanıcıların beğenisine sundu.

Bu yeni hamleyle birlikte artık Reels videoları Amazon'un popüler Fire TV platformu üzerinden dev ekranda deneyimlenebilecek. İşte uygulamanın özellikleri ve bilmeniz gereken tüm detaylar!

Instagram Reels Fire TV Uygulaması Neler Sunuyor?

Amazon App Store üzerinden indirilebilen yeni uygulamayı isterseniz mevcut Instagram hesabınızı bağlayarak ya da sadece televizyon için ayrı bir hesap oluşturarak kullanabiliyorsunuz. Toplamda beş farklı hesap desteği sunan uygulama aynı zamanda ebeveynlerin çocukları için ekran süresi sınırlamaları belirlemesine olanak tanıyor.

Ayrıca Reels uygulaması mobil alışkanlıklardan sıyrılarak daha farklı bir deneyim sunuyor. Şimdilik "spor özetleri" veya "gizli seyahat rotaları" gibi farklı kanallara ayrılan içerikler, ekrana dokunma veya kaydırma zorunluluğu olmadan otomatik olarak oynatılıyor. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir müdahleye gerek kalmadan video akışını seyredebiliyor.

Hangi Cihazlarda Kullanılabiliyor?

Hala geliştirilme aşamasında olan uygulama şu an için yalnızca ABD'deki kullanıcıların beğenisine sunuldu. Meta'nın ilerleyen dönemde yeni platformunu diğer ülkelere ve daha fazla cihaza ulaştıracağına kesin gözle bakılıyor. An itibarıyla Instagram Fire TV'yi destekleyen modeller şu şekilde:

Fire TV Stick HD

Fire TV Stick 4K Plus ve 4K Max (1. ve 2. Nesil)

Fire TV 2-Serisi ve 4-Serisi

Omni QLED Serisi

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Instagram'ın Reels videoları için geliştirdiği yeni uygulama TikTok Fire TV platformu kadar başarılı olabilir mi ? Yorumlarda buluşalım.