Instagram'dan Gençlere Yeni Kısıtlamalar! Kaldırmanın Tek Yolu Var

Instagram, sosyal medya platformunun genç yaştaki kullanıcılar için daha güvenli hâle gelmesi için yeni kısıtlamaları devreye alıyor. Genç hesaplar için getirilecek kısıtlamayla birlikte platformda görüntülenen paylaşımlar ve yapay zeka ile olan etkileşim de dahil olmak üzere birçok alanda kullanıcıları yeni sınırlamalar bekleyecek.

Instagram, Genç Hesaplar İçin Yeni Kısıtlamalar Getiriyor

Sosyal medya platformu Instagram, 18 yaşının altındaki gençler için otomatik olarak PG-13 derecelendirmesini geçerli hâle getirecek. Şu anda bu tür hesaplarda zaten alkol ve benzeri uygunsuz içerikler barındıran görüntülere izin verilmiyor. Yeni kısıtlamalarla beraber küfür ve argo kullanımı ile zararlı davranışlarda bulunmaya teşvik etme riski olabilecek içerikler de engellenecek.

Genç kullanıcılar, yaşına uygun olmayan içeriklerin paylaşıldığı veya adında ve biyografisinde uygunsuz ifadeler bulunan hesapları takip etmesi mümkün olmayacak. Yeme bozukluğu, kendine zarar verme gibi içeriklere arama yoluyla ulaşamayan kullanıcılar artık alkol ve şiddet ile ilişkili arama terimlerini de kullanamayacak. Bu yasağın kelime üzerinde yapılan küçük değişikliklerle engellenmemesi için de çalışmalara devam ediliyor.

Kullanıcılar artık ana akışın yanı sıra keşfet ve Reels bölümlerinde yeni kurallara aykırı hiçbir şey göremeyecek. Bunlara ek olarak eğer platformda yayınlanmış bir hikâye kuralları ihlal ediyorsa ona genç kullanıcılar tarafından erişilmesi imkânsız olacak. Gençlere eğer DM yoluyla izin verilmeyen içeriklere yönlendiren bağlantı gönderilirse kullanıcılar bu bağlantıyı açamayacak.

Genç kullanıcıların yapay zeka ile olan etkileşime yönelik de birtakım sınırlamalar getiriliyor. Yapay zeka, kullanıcının yaşına uygun olmayan sorulara yanıt vermeyecek. Instagram'a göre bu katı kurallar, dünyanın dört bir yanındaki ebeveynlerden gelen geri bildirimlere dayanıyor. Şirket, ebeveynlere daha çok kontrol sağlamak adına platformdaki uygunsuz içerikleri işaretleme imkânı da sunuyor. Bu yöntem sayesinde uygunsuz içeriklerin algoritma tarafından daha kolay tespit edilmesi sağlanacak.

Bu kısıtlamalar, bugünden itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'daki genç hesaplarda geçerli hâle gelecek. İlerleyen zamanlarda ise diğer ülkelerde de devreye girecek. Genç yaştaki kullanıcıların hesaplarına uygulanan bu kısıtlamaları kaldırmak ise sadece ebeveynin izni ile mümkün olacak.