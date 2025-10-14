Gmail'i WhatsApp'a Dönüştürecek Özellik Yolda!

Google yakında Gmail'i WhatsApp'a dönüştürecek bir özelliği kullanıma sunabilir. Son ortaya çıkan bilgilere göre e-posta uygulamasından sorumlu ekip, Meta'nın mesajlaşma uygulamasında uzun zamandır mevcut olan emoji ile tepki verme özelliği üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte uygulamada çok büyük bir değişim yaşanabilir.

Gmail'e Emoji ile Tepki Verme Özelliği Geliyor

Gmail'in APK kodlarında emoji ile tepki verme özelliğine işaret eden birkaç kod satırına rastlandı. Şimdilik çok az ayrıntı olsa da bir satırda özelliğin yakında geleceği ve kullanıcının emoji tepkileri özelliğini ilk alan Gmail kullanıcılardan biri olduğu belirtiliyor. Bu da özelliğin herkese sunulmadan önce sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açılacağını gösteriyor.

E-posta uygulamasının kullanıcıları, e-postaları görüntülerken bir emoji ile tepki verebilecek. Dileyenler üç nokta simgesi üzerinden de tepki vermeyi tercih edebilecek ancak bu seçeneğin şimdilik devre dışı olduğu ifade ediliyor. Tek bir e-posta için 20 tepki sınırı olabileceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Bu özelliğin uzun bir süredir WhatsApp'ta mevcut olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca Facebook gibi popüler sosyal medya uygulamalarında da kullanıcılar bir gönderi hakkında görüşlerini belirtmek adına çeşitli emojiler ile tepki verebiliyor. Bu, söz konusu sosyal medya uygulamaları ya da mesajlaşma uygulamaları olduğunda normal karşılanabilecek bir özellik ancak Gmail daha resmî konuşmalar için kullanılan bir uygulama olduğu için emoji tepkileri, uygulamayı büyük ölçüde değiştirme potansiyeli taşıyor.

Elbette bu tür özellikler, Gmail için yeni bir şey değil. Google daha önce uygulamaya sohbet ve görüntülü görüşme gibi özellikler de eklemişti. İlk başta sadece e-posta göndermek ve almak için kullanılan bu uygulamayı artık mesajlaşma uygulamalarından ayırt etmek bir hayli zorlaşmış durumda. Yeni gelecek özellikle birlikte muhtemelen çok daha farklı bir Gmail'den söz etmeye başlanacak.

Yine de Google'ın bu özelliği henüz resmî olarak duyurmadığını hatırlatmakta fayda var. Teknoloji devi gerçekten de bu özellik üzerinde çalışıyor olabilir fakat kullanıcılardan gelecek geri bildirimlere göre özelliği hiç kullanıma sunmamayı da tercih edebilir. Henüz bir çıkış tarihi olmayan bu özelliğin Gmail'i nasıl etkileyeceğini görmek için beklememiz gerekecek.