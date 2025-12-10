Instagram Sizden Gizlice Bunu Yapıyor! Kullanıcılar Şokta

Instagram, kullanıcıların bilgisi olmadan gönderilerinin başlığını değiştirmeye başladı. Arama motorlarında normalde kullanıcıların gönderi için yazdığı açıklamaların başlıkta yer alması gerekiyor ancak sosyal medya platformunun müdahalesi sonucunda sizin belirlediğinizden çok daha farklı bir başlık göründüğü tespit edildi.

Instagram, Gönderi Başlıklarını Değiştirmeye Başladı

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram, özellikle herhangi bir açıklama ve yorum içermeyen gönderiler için otomatik olarak başlık oluşturmaya başladı. Bu başlıklar, Google gibi arama motorlarında görüntülenebiliyor. Bu başlık değişikliği hakkında kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmuyor.

Sosyal medya platformunun attığı bu adımın platformun arama motorlarında daha çok öne çıkmasını sağlamaya yönelik olduğu düşünülüyor. Instagram, benimsediği yeni SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) stratejisi ile büyük bir olasılıkla sosyal medya platformunu kullanan kişi sayısını arttırmayı amaçlıyor.

Bu durumun en önemli örneklerinden biri, Jeff VanderMeer tarafından paylaşılan muz yiyen tavşan videosu oldu. Bu gönderide herhangi bir açıklama yer almıyor fakat arama motorunda "Muz yemeyi seven tavşanla tanışın: Evcil hayvanınız için besleyici bir atıştırmalık" gibi clickbait yani tık tuzağı bir başlık ile görülüyor.

Kullanıcılar, bu yanıltıcı olabilecek başlıklardan dolayı Instagram'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları, içeriklerin ne ile ilgili olduğunu tanımlaması gereken kişilerin onları paylaşan kendilerinin olması gerektiğini savunuyorlar. Şirketin attığı bu adımın ise sosyal medya platformunu "spam" odaklı bir yer hâline dönüştüreceğini ileri sürüyorlar.

Bu arada Google, söz konusu başlıkları kendisinin oluşturmadığını, bunların doğrudan Instagram'dan çekildiğini ifade etti. İncelemelere göre bu başlıklar sıradan ziyaretçiler tarafından görüntülenemiyor. Muhtemelen başlıklar sadece Google ve diğer arama motorlarının botlarına özel olarak sunuluyor.