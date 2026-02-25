Dev Ekranda Reels Keyfi: Instagram TV Uygulaması Popüler Modellere Geldi!

Meta'nın ünlü sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz yıl yayınlanan Amazon Fire TV uygulamasıyla ilk kez televizyonlarımıza konuk olmuştu. Uzun bir süredir TV platformlarında daha fazla yer edineceği söylenen platformun şimdi de Google TV uygulaması yayınlandı.

CEO Adam Mosseri'nin Threads üzerinden yaptığı açıklamaya göre Instagram Google TV uygulaması kısa bir süre önce kullanıma sunuldu. İşte detaylar!

Instagram Google TV Uygulaması Neler Sunuyor?

Şirketin yeni uygulaması tahmin edileceği üzere geçtiğimiz yıl yayınlanan Fire TV sürümü ile birebir aynı şekilde çalışıyor. Bu kapsamda tamamen Reels videolarına özel olarak tasarlanan uygulama kullanıcıların dev ekranlardan dikey formatta videolar izlemesine olanak tanıyor.

Öte yandan Instagram TV uygulaması mobil sürümlerden farklı olarak Reels içeriklerini "Spor özetleri" veya "gizli seyahat rotaları" gibi tematik kanallara ayrarak sunuyor. Bununla birlikte sürekli kaydırma zorunluluğunu tamamen ortadan kaldıran uygulama videoların otomatik olarak oynatma seçeneğine ev sahipliği yapıyor.

Yeni TV uygulamasını dilerseniz mevcut Instagram hesabınızı bağlayarak, dilerseniz de yalnızca televizyona özel yepyeni bir hesap oluşturarak kullanabiliyorsunuz. Aynı anda 5 farklı profile kadar geçiş desteği sunan sistem ayrıca ebeveynler için çocuklara yönelik ekran süresi kısıtlama gibi güvenlik özellikleriyle birlikte geliyor.

Instagram Google TV Uygulaması Nasıl İndirilir?

Şimdilik sadece ABD pazarına özel olarak çıkış yapan yeni Instagram Google TV uygulaması Play Store üzerinden akıllı televizyonlara tamamen ücretsiz olarak yüklenebiliyor. İlerleyen dönemde uygulamanın Türkiye de dahil olmak üzere pek çok bölgede erişime açılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.