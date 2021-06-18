Instagram Reels Reklam Göstermeye Başlıyor

Instagram Reels reklam gösterimlerine başlıyor. Önümüzdeki günlerde sosyal medya platformunun TikTok benzeri özelliği Reels'te kısa süreli bir video izlerken karşınıza kısa reklamlar çıkabilecek. Peki, bu reklamlar tam olarak nasıl gösterilecek?

Instagram Reels Reklam Gösterimi Nasıl Olacak?

Instagram'ın diğer özelliklerine kıyasla oldukça yeni özelliği, kullanıcılara tıpkı hikayelerde olduğu gibi reklamlar göstermeye başlıyor. Uygulamanın kullanıcılara sunduğu kısa süreli ve yaratıcı videolar paylaşma olanağından yararlananlar kişilerin videolarını izleyenler, belirli aralıklarla uzunluğu 30 saniyeye kadar ulaşabilen reklamlarla karşılaşmaya başlayacak.

Reels'te gösterilecek olan reklamlar tıpkı bir Reels videosu gibi olacak. Normal bir kullanıcı tarafından paylaşılan videodan farkı ise reklamverenin hesabının altında videonun sponsorlu olduğunu gösteren küçük bir ibare yer alması olacak. Reklamların uzunluğu 30 saniyeye kadar varabilecek. Kullanıcıların bu reklamları ne kadar süre boyunca izlemesi gerektiği bilinmese de reklamların videolar arası geçişte ortaya çıkacağı söyleniyor.

Instagram, Reels reklam gösterimlerine ilk olarak nisan ayında başladı. Bu reklamlar şu anda Avustralya, Almanya, Hindistan ve Brezilya'da test ediliyor.

Instagram'ın diğer formatlarına kıyasla oldukça yeni olan Reels formatına reklam getirme isteği pek şaşırtıcı değil. Instagram'ın bağlı olduğu sosyal medya devi Facebook da bu hafta Oculus Quest oyunlarında reklam göstermeye başlayacağını açıkladı.

Reels, ilk olarak Ağustos 2020 tarihinde kullanıcıların deneyimine sunuldu ve Instagram CEO'sunun ara ara yaptığı açıklamanın haricinde yeni formatın gerçekte nasıl performans gösterdiğine dair çok fazla ayrıntı paylaşılmadı. Instagram CEO'su Adam Mosseri, ocak ayında formatın kullanıcılar arasında oldukça ilgi gördüğünü fakat şirketin bundan henüz memnun olmadığını söyledi. Bir Instagram sözcüsü de özelliğin şu anda 80'den fazla ülkede kullanıldığını belirtti.

Mosseri'nin kıyaslamasının odak noktasında elbette ki Reels'in en büyük rakibi TikTok vardı. Kısa süre içerisinde dünya genelinde bir popülarite yakalayan TikTok o kadar başarılı oldu ki Instagram ve benzeri sosyal medya uygulamalarının bu gidişle TikTok'a ulaşması pek olası görünmüyor.

Instagram'ın şu andaki en büyük avantajlarından biri, sosyal medya platformunun Facebook'un desteğine sahip olması olarak görülebilir. Facebook'un son günlerdeki uygulamaları birbirine bağlama çalışması da bunu destekliyor.