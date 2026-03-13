Instagram Kullanıcıları Dikkat! Gönderdiğiniz Mesajlar Eskisi Kadar Güvende Değil

Meta, Instagram kullanıcılarını kızdıran bir karar ile gündeme geldi. Birkaç yıldır Instagram üzerinden gönderdiğiniz mesajları uçtan uca şifreleme ile koruyan şirket, sürpriz bir duyuru ile bu özelliğin artık kaldırılacağını açıkladı. Yani Instagram'dan gönderdiğiniz mesajlar artık eskisi kadar güvenli olmayacak.

Uçtan Uca Şifreleme Nedir?

Bilmeyenler için uçtan uca şifreleme, verilerin gönderici tarafında şifrelenip yalnızca alıcı tarafında çözülebildiği bir güvenlik yöntemidir. Çoğunlukla mesajlaşma uygulamalarında kullanılan bu özellik sayesinde siz ve konuştuğunuz kişi arasındaki mesajlar, iletişim kurduğunuz platformun yöneticileri de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından görüntülenemez ve okunamaz.

Bunu bir mektubu sadece alıcının açabileceği kilitli bir kutuyla göndermek gibi düşünebilirsiniz. Postacı kutuyu taşır ama içindekileri göremez. Söz konusu özellik pek çok mesajlaşma uygulamasında kullanılıyor. Örneğin WhatsApp, 2016'dan bu yana kullanırken Instagram uçtan uca şifreleme özelliğine 2023 sonunda kavuştu.

Instagram Uçtan Uca Şifreleme Özelliğini Ne Zaman Kaldıracak?

Meta'nın destek sayfasında yayınlanan açıklamaya göre Instagram'daki uçtan uca şifreli mesajlaşma desteği 8 Mayıs 2026'dan sonra sona erecek. Meta'nın bu konudaki açıklaması oldukça kısa ve uçtan uca şifrelemenin neden kaldırıldığı hakkında bilgi vermiyor. Şirketin açıklamasında yalnızca şu ifadeler yer alıyor:

Instagram'da uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma 8 Mayıs 2026'dan sonra desteklenmeyecek. Bu değişiklikten etkilenen sohbetleriniz varsa tutmak isteyebileceğiniz medya veya mesajları nasıl indirebileceğinize ilişkin talimatlar görürsünüz.

Instagram'ın daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız etkilenen sohbetlerinizi indirmeden önce uygulamayı da güncellemeniz gerekebilir.

Gizliliklerine Önem Veren Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Uçtan uca şifreleme her ne kadar basit bir özellik gibi dursa da aslında oldukça kritik. Bu özellikler sayesinde mesajlaşma platformları sizi kendinden bile korumuş olur. Instagram'ın CEO'su Mark Zuckerberg bile mesajlarınızı okuyamaz. Uçtan uca şifrelemenin kaldırılması Instagram'daki mesajlarınızın başkaları tarafından okunduğu anlamına gelmez. Yine de kullanıcıların alabileceği basit önlemler mevcut.

Her şeyden önce bir önlem olarak temel iletişiminizi WhatsApp, Signal ya da Telegram gibi uçtan uca şifrelemesi bulunan güvenli mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapın. Evet hala insanlarla tanışabilir ya da sevdiklerinize komik videolar atmak için Instagram'ı kullanabilirsiniz. Ancak özel bilgiler, fotoğraflar ve videolar gönderirken yapılacak en doğru şey bunları güvenli bir platform üzerinden yapmaktır.

Editörün Yorumu

Bir Instagram kullancısı olarak platformun uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasının endişe verici olduğunu söyleyebilirim. Üstelik gerekçe konusunda açıklama bile yok. Bildiğiniz üzere Meta, söz konusu kullanıcı gizliliği olduğunda etik sınırların üzerinden yürüyen bir şirket.

Böyle bir kararın alınması ve herhangi bir gerekçe sunulmaması, bana "Meta, bunu kullanıcıların mesajları üzerinden veri toplamak için mi yapıyor?" diye düşündürüyor. Ne yazık ki resmi bir bilgi olmadığı sürece bekleyip görmek dışında şansımız yok.