Instagram Kullanıcıları Birbirine Daha Çok Kaynaştıracak Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor!

Pek çok sosyal medya platformu, günümüzde kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve yeni etkileşim yolları yaratmak için sürekli olarak yeni ve sıra dışı özellikleri hayata geçiriyor. Son olarak bu alanda Instagram'dan bir hamle geldi. Şirket, kullanıcıların kendisi ile aynı ilgi alanlarına sahip diğer insanları keşfetmesine olanak sağlayacak "Picks" adı verilen bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

Ortak İlgi Alanlarına Sahip Kullanıcılar "Picks" Özelliği ile Birbirlerini Bulabilecek

Aktarılanlara göre şu anda test aşamasında olan özellik ile birlikte, kullanıcılar en sevdikleri filmleri, kitapları, TV şovlarını, oyunları ve müzikleri seçerek kendi "Picks" listelerini oluşturabilecek. Instagram ise bu listelerdeki ortak noktaları bularak, aynı ilgi alanlarına sahip olabileceğini düşündüğü kullanıcıları birbirleriyle eşleştirecek.

Instagram bu özellik sayesinde kullanıcıların arkadaşlarıyla daha kişisel bağlar kurmasını ve daha öncesinde hiç tanımadığı diğer insanlarla hızlıca bir sohbet başlatmasını amaçlıyor. Kısaca Picks özelliği de temel olarak platformdaki kullanıcı etkileşimini artırmayı önemsiyor.

Söz konusu yenilik, ilk bakışta eğlenceli görünse de, herkesi memnun edip edemeyeceği merak konusu. Instagram, halihazırda içerisinde irili ufaklı birçok özelliğe ev sahipliği yapan oldukça kalabalık bir platform. Pek çok kullanıcı, bu yoğunluk nedeniyle uygulamayı kullanmakta zorlandığını dile getiriyor. Bunun üzerine bir de Picks gibi yeni bir özelliğin eklenmesi, sadelik arayan kullanıcılar için pek de sevindirici olmayabilir.

Ancak bu tartışmaları yapmak için hala oldukça erken. Zira şu anda sadece şirket içinde test edilen bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Hatta Instagram'ın, test aşamalarında karşılaştığı sorunlar nedeniyle "Picks" özelliğini tamamen rafa kaldırma ihtimali de mevcut. Gelişmeler için takipte kalın!

#Instagram is working on Picks 👀



ℹ️ Add what you're into and find overlap with friends who are all about it too pic.twitter.com/NXSqoGtqvf — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 6, 2025

Peki siz Instagram'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.