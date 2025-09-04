YouTube'un Sevilen Özelliği Instagram'a Geliyor!

Daha önce hiç Instagram'da geçirdiğiniz ortalama süreye baktınız mı? Uygulamada geçirdiğiniz süre gerçekten ekran süresini azaltmanız gerektiğini hissettiriyorsa bir an önce harekete geçmenizde fayda var çünkü sosyal medya platformuna yakında gelecek olan yeni Reels özelliği, bu sürenin daha da artmasına yol açabilir.

Instagram'a Arka Planda Reels Oynatma Özelliği Geliyor

Instagram'daki Reels videolarını yakında arka planda oynatmak mümkün olacak. Uygulama araştırmacısı Radu Oncescu tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Instagram, bu yeni özelliği picture in picture (resim içinde resim) olarak adlandırıyor. Söz konusu özelliğe oynatma ayarlarından erişilebilecek.

Resim içinde resim modu, YouTube tarafından uzun zamandır ücretli abonelik hizmetinin bir parçası olarak sunuluyor. Instagram'a da gelecek olan bu özellik, başka bir uygulamaya geçseniz dahi Reels videolarını oynatmaya devam etmenizi sağlayacak.

Şu anda test aşamasında olan özellik, az sayıda kullanıcının erişimine açık. Genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz belli değil ancak test sürecinin çok zaman almaması bekleniyor.

Arka Planda Oynatma, Instagram Kullanımını Arttırabilir

Çoğu kişinin günlük Instagram kullanım süresi şu anda en az yarım saati buluyor. Hatta bazı kullanıcılar, özellikle gece uyumadan önce Instagram'da bir şeyler izlemeyi tercih ediyor.

Kullanıcıların bu alışkanlığı, sosyal medya platformunun ekran süresini arttırmaya yönelik özelliklerinden kaynaklanıyor. Instagram, kullanıcının ilgi alanlarına göre yapılan önerilerle desteklenen sonsuz kaydırma da dahil olmak üzere birçok özellikle uygulamada geçirilen süreyi arttırıyor.

Yeni eklenecek olan bu özellik, kullanıcıların özellikle başka işlerle uğraşırken bir yandan severek takip ettiği içerik üreticileri tarafından yayınlanan videoları izlemeye devam etmesine yardımcı olacak. Kullanıcıların arka planda Reels videosu izlemeyi mümkün kılması ile uygulamada geçirilen sürenin epey artması da mümkün.