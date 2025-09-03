WhatsApp'ı Instagram Yerine Kullanabileceksiniz: Bir Özellik Daha Yolda!

Son dönemde WhatsApp'ın, Instagram ve Facebook'tan tanıdığımız birçok özelliği bünyesine kattığına şahit olduk. Görünüşe göre yakında bu özelliklere bir yenisi daha eklenecek. Zira, Meta Instagram'ın çok sevilen Yakın Arkadaşlar özelliğini WhatsApp'taki durum güncellemelerine getirmeye hazırlanıyor. Platform yeni özellik sayesinde durum güncellemeleri için esnek bir paylaşım imkanı sunacak. Detaylar haberde

WhatsApp'ın Yakın Arkadaşlar Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Kısa bir süre önce platformun iOS beta sürümünde tespit edilen yeni özellik temel olarak Instragram'daki Yakın Arkadaşlar özelliği ile aynı çalışma prensibine sahip olacak. Kullanıcılar, WhatsApp'taki durum güncellemelerini sadece "Yakın Arkadaşlar" isimli özel bir kişi listesi için paylaşabilecek.

Bildiğiniz gibi WhatsApp şu anda durum paylaşımları için üç farklı gizlilik seçeneği sunuyor. Bunlar şu şekilde:

Tüm Kişilerim: Rehberde kayıtlı tüm kişilerin paylaşımları görmesini sağlar.

Şunlar Hariç Tüm Kişilerim: Rehberdeki belirli kişiler hariç herkesin paylaşımları görmesini sağlar.

Sadece Şunlarla Paylaş: Sadece seçilen kişilerin paylaşımları görmesini sağlar.

Pek çok kullanıcı bu seçeneklerden özellikle "Sadece Şunlarla Paylaş" özelliğini bir Yakın Arkadaşlar listesi gibi kullanıyor. Ancak bu yöntem her seferinde ayarları değiştirmeyi gerektirdiği için zaman zaman zahmetli olabiliyor. İşte WhatsApp yeni özelliği ile tam da bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yakın Arkadaş Özelliği Nasıl Çalışacak?

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, kullanıcılar platformun gizlilik ayarları üzerinden kendilerine özel bir Yakın Arkadaşlar listesi oluşturabilecek. Ardından yeni bir durum güncellemesi paylaşırken ister tüm kişilerimizle isterseniz de sadece "yakın arkadaşlar" grubuyla paylaşım yapma seçeneğine sahip olacaksınız.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.23.10.80: what's new?



WhatsApp is working on a feature that allows users to share status updates with their close friends, and it will be available in a future update!https://t.co/6ejyygW6Hc pic.twitter.com/uxtVQ02UAO — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 31, 2025

Tıpkı Instagram'da olduğu gibi bu paylaşımlar da farklı renkte bir halkayla görüntülenecek. Böylece listedeki kişiler paylaşılan içeriğin sadece yakın arkadaşlara özel olup olmadığını anlayabilecek. Ayrıca bu liste tamamen gizli olacak. Yani bir kişi listeye eklendiğinde veya listeden çıkarıldığında kendisine herhangi bir bildirim gitmeyecek.

Şu anda platformun beta sürümünde test edilen özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı hala merak konusu. Gelişmeler için takipte kalın!