Instagram'da Video İndirme Dönemi Başladı Ama Bir Şartı Var

Meta çatısı altında yer alan sosyal medya platformu Instagram, artık mobil uygulaması için video indirme özelliğini destekliyor. Bu özellik nicedir bekleniyordu. Yine de kullanıcılara hemen sevinme imkanı vermiyor. Çünkü Instagram Reels video indirme özelliği, ciddi kısıtlamalarla beraber geliyor. Videoları indirebilmek için, içerik üreticisinin indirmelere izin vermiş olması gerekiyor. Dahası, videolar indirildiğinde TikTok benzeri bir Instagram filigranı videoya kazınıyor.

Instagram Video İndirme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instagram kullanıcıları, içeriklerin indirilmesine izin veren profillerden video indirmek için paylaşım menüsünü kullanacak. Menüde yer alan "İndir" seçeneği, videoyu filigranlı bir varyant şeklinde telefonlara indirmeye başlayacak. Ancak içerik üreticisi, indirme seçeneğini aktifleştirmemişse indir seçeneği aktif olmayacak.

Üçüncü Parti Video İndirme Araçları Hâlâ Revaçta

Bu özelliğin kendi çerçevesinde sınırlamaları olduğundan ötürü Instagram kullanıcıları eski nesil yöntemlerle video indirmeyi tercih ediyor. En yaygın Instagram video indirme yöntemleri arasında ekran kayıt özelliği ve herkese açık videoları link yapıştırıldıktan sonra işleyip indirilebilir hale getiren üçüncü taraf web siteleri yer alıyor. Böylece herhangi bir Instagram hesabına giriş yapma gereği olmadan indirme işlemi yapılabiliyor. Ekran kaydı, bu yönteme göre daha güvenli ancak çoğunlukla görüntü kalitesini bozuyor.

Üçüncü taraf siteler bazen güvenli olmayabiliyor. Instagram'ın resmi video indirme aracı daha yaygın hale geldiğinde üçüncü taraf indirme yöntemlerinin popülerliğini kaybedeceği düşünülüyor. Siz de "Instagram'dan nasıl video indirilir" sorusuna yanıt arıyor ama resmi Instagram aracını kullanmak istemiyorsanız diğer yazımızı inceleyebilirsiniz.